Cambiemos apela a los tribunales de Río Negro en busca de lo que parece mucho más difícil en las urnas, a sólo diez días de la elección provincial: mellar las chances electorales del candidato peronista a gobernación Martín Soria. El abogado, militante PRO y candidato a intendente de General Roca por Cambiemos, Nicolás Suárez Colman, denunció a Soria ante la justicia por supuestos “retornos” y presentó como prueba un recibo municipal fechado el 2 de abril de 2018 –que le llegó en “forma anónima”– por 78 mil pesos de “retención de sueldos” destinado a “gastos reservados”. “No pueden ser tan mentirosos, tan obvios y estar tan desesperados”, tuiteó el intendente Soria y denunció que “falsificaron un recibo” municipal con fecha de un feriado nacional. Soria también confirmó a PáginaI12 que el municipio de Roca presentó ante la justicia el talonario oficial utilizado durante esa fecha donde ninguno de los recibos correlativos muestra que se haya extendió alguno durante el feriando por Malvinas ni con el destino mencionado en el “trucho” y negó la existencia de una cuenta de “gastos reservados” en la contabilidad de la comuna rionegrina.

“No pasaron ni 24 horas desde que la Justicia desestimó la denuncia sobre irregularidades en la Fiesta Nacional de la Manzana, que ya estrenamos otra falsa denuncia basada ahora en un recibo trucho. Así como pudimos comprobarlo en cada una de las ocasiones anteriores, vamos a volver a demostrar en la Justicia que esta última mentira también forma parte de otra vil operación de prensa para ensuciarnos”, sostuvo Soria. La denuncia desestimada por la Justicia sobre los gastos del festival que organiza el municipio también había sido realizada por Suárez Colman.

El candidato PRO sostuvo en su última denuncia –basada en el recibo– por el supuesto delito de “peculado” que se trata de sobresueldos que vuelven como “retorno” para “gastos reservados”. “En las normas municipales no hay ninguna que habilite la retención de haberes, y menos sin el asiento contable. Eso lo hace ilegal. No sólo que es ilegal sino que no hay norma legal que lo habilite”, en declaraciones periodística a medio locales.

“Denunciamos en la medida en que tenemos la información. No estamos esperando un tiempo electoral”, se justificó el abogado PRO, ante la sucesión de denuncias contra Soria a días de las elecciones.

Los sondeos no son auspiciosos para Cambiemos en la elección provincial del 7 de abril. Todos indican que la disputa estará centrada entre el oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro, ya sin el gobernador Alberto Weretilneck como candidato (la Corte Suprema rechazó la posibilidad de su re-reelección), y el propio Soria, al frente de una alianza que incluye a 28 partidos y agrupaciones provinciales que van con el sello del Frente para la Victoria. Sin chances para Cambiemos, igual que en Neuquén, la Casa Rosada apuesta por sus socios locales de JSRN para que el kichnerismo no gane la provincia.

“Claro, estamos a menos de una semana de las elecciones. La campaña sucia de los socios de Macri y el diario Río Negro está quemando sus últimos cartuchos”, tuiteó Soria. La referencia hacia el diario patagónico tiene un antecedente en 2017: “Diez días antes de las elecciones legislativas el diario Río Negro publicó información falsa y agraviante sobre el desempeño legislativo de María Emilia Soria, que en ese momento era candidata del FpV. En aquella oportunidad la justicia, también nos dio la razón”, completó el candidato peronista.

En las PASO de aquella elección, Emilia Soria obtuvo el 41,27 de los votos, mientras que Cambiemos y JSRN arañaron cada uno el 20 por ciento. Para las generales, el gobernador Weretilneck acordó con el Gobierno nacional bajar a sus candidatos en busca de aumentar el caudal de votos de Cambiemos para que el FpV no se lleve las dos bancas de diputados nacionales en disputa.