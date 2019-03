“Argentina es un país con una estructura mental inflacionaria”, aseguró el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, al intentar explicar por qué la inflación no solo no baja sino que ha vuelto a acelerarse en los últimos meses impactando de lleno en los niveles de pobreza. También sostuvo que durante el gobierno de Macri la pobreza no aumentó.

–¿La inflación va a estar por encima de 30 por ciento? –le preguntaron a Sica en radio La Red.

–No está jugada la inflación del año. En estos meses estamos teniendo reacomodamientos de precios regulados y de algunos precios atrasados como la carne. Eliminar las fuentes primarias de inflación, como lo es el déficit fiscal financiado por emisión, tiene un rezago. Además, estamos hablando de regulaciones que impactan sobre comportamientos sociales. Argentina es un país con una estructura mental inflacionaria.

–No es un problema de estructura mental. El problema es que la política económica generó 47 por ciento de inflación el año pasado. Aumentó la leche a 50 pesos, aumentó la desocupación y la pobreza. ¿No le parece que el Estado debería intervenir además de describir que hay inflación? –le retrucó el periodista.

–Eso es subestimar lo que estamos haciendo. Nosotros no describimos. Yo me ocupo todos los días en el Ministerio. No digo que tenemos un problema mental con la inflación. La estructura económica está inflacionada (sic). Si eliminás la fuente primaria de la inflación, como el déficit y la corrección monetaria, tenemos contratos indexados, tenemos comportamientos indexados dentro de la economía que tardan un poco más de tiempo en ajustar a la baja.

Luego el funcionario agregó que “nuestra percepción es que el programa que estamos haciendo va a llevar la inflación a la baja. Lo que pasa es que en estos meses, mientras el reacomodamiento de la estructura económica se va haciendo, vamos a ir a un descenso que quizás va a ser más lento, pero nosotros pensamos que la inflación va a bajar. Lo que no puedo decir hoy es cuál va a ser. Nosotros estamos monitoreando con todos los sectores y los formadores de precios. Pensamos que la inflación va a ser menor a 30 por ciento, pero el número todavía no está jugado”.

Sica también se refirió a la suba que registró la pobreza y ensayó un curioso argumento al afirmar que en lo que va de la presidencia de Mauricio Macri la pobreza no aumentó. “Cuando nosotros asumimos teníamos un nivel de pobreza muy similar a la que teníamos ahora”, sostuvo.

–Algunos estaban tomando datos del segundo trimestre de 2016, pero si se mira el último semestre de 2015, que es lo que heredó el gobierno, en ese momento la pobreza era del 29 por ciento y ahora estamos en el 32 por ciento. Entonces el cálculo es que hay 1,7 millón más de pobres

–Estamos hablando de un gobierno que no medía la pobreza. El gobierno anterior dejó de medir la pobreza en el último año y medio porque decía que se estigmatizaba a los pobres. Por eso la medición más confiable que nosotros tomamos es la del Indec cuando se recuperó la credibilidad de las estadísticas oficiales, pero no voy a entrar a discutir un número más o menos. Un 32 por ciento es un número importante que afecta a muchísimos compatriotas que están en una situación precaria.