A contramano del discurso del gobierno nacional, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró que no ve ningún “repunte” en el sector y negó que hubiera un aumento de los puestos de trabajo. El empresario sostuvo, además, que la recesión que vive la economía argentina no es producto del contexto internacional sino consecuencia de las “decisiones locales” que toma el gobierno de Cambiemos.

Acevedo indicó que en el sector manufacturero “no estamos viendo ningún repunte, puede ser que en algunos sectores del agro, que está teniendo una cosecha extraordinaria, pero en los sectores más dinámicos no vemos creación de empleo”. Por otra parte, y respecto de la responsabilidad de la política económica oficial, el titular de la UIA subrayó que “se ha tomado una política de combate a la inflación a golpe de tasas de interés, que lo que ha hecho es una destrucción de la producción muy fuerte”. ante una consulta de los periodistas que lo entrevistaban, Acevedo negó que una nueva megadevaluación traiga beneficios para algún sector productivo. “Hay que derribar preconceptos, estos saltos en la cotización no le hacen bien a nadie, salvo que haya tomado posiciones especulativas. Es malo para el que trabaja, pero la devaluación también es malo para el que produce, porque lo que provoca es mayores expectativas inflacionarias y eso genera dificultades con los proveedores de insumos”.

Sobre el final de la entrevista que concedió al programa Toma y Daca, por AM 750, el titular de la UIA señaló, con respecto a las próximas negociaciones paritarias, que se hace “necesario ir recuperando parte del salario real perdido desde el año pasado, porque también es importante para el industrial que depende del mercado interno. Pero no sé como va a ser esta negociación, con tantas empresas paradas, tanto personal suspendido. No sé cuántos van a poder dar esos aumentos. Además, hay un aspecto que no todos están viendo, y es que una parte de la economía está pasando a la informalidad”.

Las manifestaciones del principal referente del sector industrial chocan de frente con ciertas apreciaciones oficial. Pocos días atrás, el miércoles último, el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo en el Congreso que “estamos saliendo de la crisis”. El secretario de Política Económica, Miguel Braun, fue más allá incluso al sostener que “la recesión terminó en noviembre” de 2018 y estimó que “la inflación sin dudas va a ser más baja que la del año pasado”.