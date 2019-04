Convencido de que hay lugar para que entre los tres tanques se cuele una cuarta opción, el diputado Rubén Giustiniani intentará renovar su banca de diputado provincial. "Hay una sociedad que impugna al poder que no le ha resuelto las condiciones mínimas de calidad de vida", remarcó el legislador de Igualdad y Participación. En diálogo con Rosariol12, el ex senador nacional explicó los motivos por los cuales no cerró lista junto a su colega Carlos Del Frade y el partido Ciudad Futura. "Hubo problemas de articulación electoral", consideró.

-¿Cuál es el margen que hay para la construcción de un cuarto espacio?

-Muchísimo, estamos muy contentos porque la receptividad que tenemos es muy grande por parte de la gente. Estamos muy contentos de haber construido este espacio desde Igualdad y Participación junto con el espacio que lidera Celeste Lepratti, que encabeza nuestra lista de concejales, con Miguel Zamarini, que encabeza nuestra lista a senador y con la lista que armamos para diputados provinciales con gente de toda la provincia. Pensamos hacer una muy buena elección y vamos a volver a jugar un papel importante en la próxima Legislatura con el compromiso que asumimos con todo el pueblo de Santa Fe, para tener una Ley de Educación y frenar los tarifazos.

-Estuvo cerca de ampliar las bases de un acuerdo electoral con Del Frade y Ciudad Futura, ¿por qué no se logró?

-No logramos articular sobre el final, pero con Carlitos el interbloque de Igualdad funciona y no tenemos dudas que en una próxima elección estaremos juntos y, de hecho, vamos a seguir trabajando juntos porque las coincidencias son muchísimas.

-¿Pero qué pasó?

-Problemas de articulación electoral. Nosotros siempre planteamos que no íbamos a jugar en la interna de ninguno de los espacios tradicionales. Eso fue lo que sobre el final no se logró articular en una misma presentación electoral, pero hacia delante nos va a seguir encontrando juntos.

-¿Los tres tanques, el progresismo, el PJ y Cambiemos, están en baja?

-Veo una gran potencialidad en el cuarto espacio porque hay una sociedad que impugna al poder que no le ha resuelto las condiciones mínimas de calidad de vida. Este castigo de los tarifazos que le da de igual manera el gobierno nacional y el provincial hace que la sociedad busque otras alternativas y se abre una posibilidad real de una política que esté cercana a los ciudadanos.

-Ante ese escenario de los dos oficialismos, ¿el peronismo acumula mayores chances?

-Hay una disputa de tres tercios en la próxima elección, el más debilitado en primera instancia es Cambiemos, por la crisis económico - social que se está viviendo. Dimos a conocer el Índice de Confianza del Consumidor, donde más del 90 por ciento de las vecinas y vecinos rosarinos dicen que están peor que el año pasado, que este ajuste realizado por el Fondo Monetario Internacional sobre la economía determina un horizonte sin futuro para la mayoría de la población.

-¿Van a apoyar a algún precandidato a gobernador?

-Vamos al 28 de abril donde se resuelven las internas, por lo que no hay ningún apuro para resolver un posicionamiento a nivel de los cargos ejecutivos, veremos después más cercanos a la elección del 16 de junio.