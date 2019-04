#AltaTemporada Más series, más episodios. Si estás para una de amnesia y sicarios, andá con la segunda de Absentia (desde hoy a las 23.55, AXN). Si comprás la historia de una niña adiestrada para convertirse en asesina, husmeá el estreno de Hanna (Amazon). Si te va una comedia de muertos vivientes, sale la tercera de Santa Clarita Diet (Netflix). Y si te le animás a superhéroes empetrolados de Marvel, subite a la debutante Cloak and Dagger (Netflix).

#CualquieraPuedeGooglear Los rockers yanquis Greta Van Fleet defenderán su disco Anthem of the Peaceful Army en el Teatro Gran Rex (hoy a las 20.30), por la colectora del todavía tibio Lollapalooza. Click en presente continuo. La previa del feriado propondrá baile con la Fiesta Remeneo (hoy a las 23.30, Beatflow) y la Fiesta Sudán (hoy a la medianoche, Niceto Club). Click enfiestado. El hihopero español Rels B regresará para rapear en el Teatro Gran Rex (31/5) y los uruguayos No Te Va Gustar sumaron quinta función para su saga en el Teatro Gran Rex (25, 27, 28, 29 y 30/6). Click aduanero. Falso Nueve, Larga Distancia y Nací Salvaje meterán show benéfico para reunir alimentos no perecederos para el Merendero Renacer y el Hospital Psiquiátrico Open Door (hoy a las 20, Salas Tifón, Ramos Mejía). Click por todos.

#Cursos&Concursos La Usina del Arte soltará entre abril y junio talleres de fotografía y género, ensamble musical en trío, collage manual y ensamble jazz, entre otros (informes e inscripción vía [email protected]).

#HayTablas Un skinhead a punto de cometer un atentado comanda el unipersonal Nüremberg, con Mateo Chiarino (sábados a las 20, El Ópalo, a la gorra).

#ArteArteArte Retratos gigantes de mujeres que fueron víctimas de violencia de género, junto con registros en audio de sus historias, conforman Guerreras, la muestra de Eleonora Ghioldi que puede visitarse con entrada libre de martes a domingos en la Usina del Arte (hasta el 9/6).