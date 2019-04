Las diferencias entre clanes de Game of Thrones no se limitan a la pantalla: Sophie Turner, la actriz que encarna a Sansa Stark, se refirió a la brecha existente entre su salario y el de su colega Kit Harington, quien da vida a Jon Snow; ambos aparecen en la serie desde el primer episodio, con lo que Turner señaló, en declaraciones a Harper’s Bazaar, que la cuestión de la “grieta” es un asunto “complicado”.

“Kiy Harington gana más dinero que yo, pero tiene una historia más grande que la mía”, dijo. “Y en la última temporada tuvo que hacer algo así como setenta tomas nocturnas, y yo no tuve tantas. Con lo que mi actitud fue ‘bueno, quedate esa plata’”. La intérprete inglesa, de todos modos, agregó que es importante que la discusión sobre la igualdad salarial esté instalada en la industria: “Se están consiguiendo algunas cosas, pero creo que todavía llevará un tiempo.”

Los actores y actrices mejor pagos de Game of Thrones son Harington, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) y Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister). Según reportes extraoficiales, en 2017 cada uno cobraba alrededor de 500 mil dólares, pero el crecimiento del suceso mundial de la serie habría llegado su paga a, según la fuente a la que se preste atención, entre 1, 5 y dos millones y medio de dólares por episodio.

Turner no fue la única actriz que se refirió a Game of Thrones, que a medida que se acerca el estreno de su temporada final (el 14 de abril) va ganando más y más atención mediática. Diana Rigg, la legendaria actriz que interpretó a Emma Peel en Los Vengadores y que en la serie de HBO encarnó a Olenna Tyrell de la tercera a la séptima temporada, dijo al periódico inglés The Guardian que le hubiera gustrado interpretar a la Reina de los Espinos durante más tiempo. “No fue mi decisión matar a Lady Olenna, me hubiera encantado que siguiera”, dijo Rigg, consciente de que su personaje obtuvo gran aprobación entre los fans de la serie, no solo por la actriz que lo interpretaba sino porque fue durante un buen tiempo uno de los pocos que podía oponer cierto poder a los manejos de los Lannister: el hecho de que fuera la responsable de la muerte del odiado Rey Joffrey llevó esa simpatía del público al fanatismo. “Me hubiera gustado no tener que decirle adiós a la Casa Tyrell antes de terminar la serie… pero al menos no morí en una letrina como el personaje de Charles Dance”, dijo en referencia a Tywin Lannister, asesinado por su hijo Tyrion con una ballesta mientras está sentado en otra clase de trono.