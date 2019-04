TecnoSport Latinoamericana, una de las empresas de calzado que producía para Nike, anunció hoy el cierre definitivo de su fábrica en el parque industrial Villa Flandria, en Luján, provincia de Buenos Aires. La decisión deja en la calle a 120 trabajadores, quienes venían soportando un régimen de suspensiones por la caída de la actividad desde fines del año pasado. En una comunicación a los empleados, la firma se quejó de "los constantes cambios económicos, los aumentos excesivos de los servicios públicos y la devaluación de la moneda, que nos hacen muy difícil ser competitivos". La crisis de la industria del calzado ya se cobró 9000 empleos, de acuerdo al relevamiento del Ministerio de Producción y Trabajo. Lo mismo que el sector textil, el rubro sufre una caída dramática de las ventas que se combina con un incremento exorbitante de los costos, a lo que se suma la competencia directa de productos importados.

"Informamos a todos los colaboradores que el día de la fecha decidimos finalizar nuestra actividad productiva en Argentina", arranca la carta remitida por TecnoSport Latinoamericana a sus trabajadores. "Así como en 2009 iniciamos nuestras actividades con mucha seriedad, de una forma correcta y honesta, con los mismos principios queremos hacer nuestro cierre", agrega. La firma mantuvo un duro conflicto con los empleados en diciembre pasado, luego de despedir a cinco operarios, incluido un delegado gremial. Los problemas se agudizaron en el verano con el incremento de las tasas de interés y las subas de tarifas, hasta que la proveedora de Nike anotó su nombre a la larga lista de industrias que bajan la persiana.

La empresa informó que pagará el ciento por ciento de las indemnizaciones a los 120 trabajadores despedidos. "Es con una inmensa tristeza que tenemos que tomar esa decisión, pero como mencionamos anteriormente, ya no es sustentable mantener las actividades en el país debido a la actual situación económica", reiteró en los "agradecimientos" a los ex empleados.

El secretario general del gremio del Calzado, Agustín Amicone, se venía quejando por la crisis de la industria desde el año pasado. Recordó que hubo cierres de empresas que abastecían a Adidas, Puma y ahora Nike. "No hay política industrial de este gobierno y la apertura indiscriminada hace que para las grandes marcas sea más provechoso importar que fabricar en Argentina", indicó ante el agravamiento del panorama para la mayoría de las compañías de esta rama manufacturera. "El primer problema que sufre la industria del calzado es que no tiene mercado interno, la gente no tiene un mango. ¿Si la gente casi no tiene para comer, vos crees que va a distraer lo poco del salario que le queda para comprar zapatillas?", completó Amicone.