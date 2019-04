A RAIZ DO CORAÇAO

Clásico de clásicos dirigido por el reconocido director portugués Paulo Rocha al comenzar el milenio y que transcurre en las desviadas y misteriosas callecitas de Lisboa durante los festejos de San Antonio, aclamado patrono de lxs amantes. Entre tragos y fuegos artificiales, la historia revela los conflictivos vínculos entre Cato, un demagógico político nacionalista y su más reciente obsesión: Silvia, una mujer trans, de quien se enamora inmediatamente al punto de perseguirla sin descanso. No pasará mucho tiempo hasta que una serie de fotos tomadas a la pareja por un policía corrupto y transfóbico inicie un thriller de negociación y chantaje que pone en juego la libertad personal, la carrera política de Cato y la dignidad de sus protagonistas, en un film que también se convierte en un retrato desestructurado y estridente de la escena drag queen y trans de la capital portuguesa.

Domingo 7 a las 15:40 y jueves 11 de abril a las 16:15 en la Sala Leopoldo Lugones, Av. Corrientes 1529.

SIEMPRE, SÍ

¿Cuántas sensaciones desconocidas podemos perdernos si se antepone la negativa ante una propuesta? Como si se tratase del lado queer de Sí, señor, aquella película donde Jim Carrey abandonaba su estructura amargada para sumergirse a una montaña rusa de aventuras inesperadas aceptando un sin fin de desafíos e invitaciones a todo evento ridículo, el protagonista de la nueva película del escritor y director chileno Alberto Fuguet decide no hacerle asco al destino del reviente en la noche mixteca. Fundiéndose con otros cuerpos mientras suenan canciones de Spotify; sudando incertidumbre mientras experimenta filtros de Instagram. Siempre sí es una comedia calentona de autodescubrimiento que nos presenta, con estética tecno-contemporánea, escenas de la Ciudad de México desde un hombre que nos recuerda que la única muerte es no perseguir el deseo.

Sábado 6 a las 23.05 y domingo 7 a las 12:00 en Gaumont, Av. Rivadavia 1635; sábado 13 a las 13.30 en Multiplex Belgrano, Vuelta de Obligado 2199, y domingo 7 de abril a las 21:00, función gratuita en Casa Brandon, Luis María Drago 236

THE UNICORN

Documental que recorre hitos, datos, leyendas y maravillas de The Unicorn, el primer disco de música country psicodélica gay de la historia de la música. Corría el año 1974 en la glamorosa New York cuando Peter Grudzien decidió que, con un historial de 900 canciones de su autoría, había llegado el momento de grabar: con solo 500 copias en la calle, The Unicorn bajó de los cielos psicotrópicos para materializarse en un desconocido álbum de culto que se codeaba con el rouge de bandas como New York Dolls y la oscuridad de la warholiana Velvet Underground, aunque solo saltó a la fama cuando en la década del 90 un solitario coleccionista lo sacó del empolvado clóset de las obras maestras olvidadas en los mercados de pulgas. Además de asistir a ver el film, es obligatorio terminar la lectura de esta nota y correr a escuchar esta maravillosa gema en YouTube.

Viernes 5 a las 19:30 y sábado 6 de abril a las 17:05 en Multiplex Belgrano y lunes 8 de abril a las 14:10 en Gaumont.

CARMEN Y LOLA

Una cámara en mano nos introduce en la cotidianidad de una comunidad gitana en los suburbios de Madrid, con un registro que roza lo documental. Lentamente la imagen vira a un neorealismo romántico lésbico, donde los sentimientos entre dos mujeres le hacen frente al mandato de las costumbres gitanas. Carmen es una adolescente con el destino marcado por el casamiento temprano con un hombre y una vida ligada exclusivamente a la crianza de sus hijos. Pero el plan de sus padres corre peligro cuando conoce a Lola, con quien baila en el fondo de una pileta vacía y recorre puestos de fruta. Seleccionada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y ganadora de un Premio Goya, Carmen y Lola, dirigida por Arantxa Echevarría, es una película vital sobre la adrenalina del primer amor y los desafíos de ser abiertamente gay en la comunidad gitana.

Martes 9 a las 22:30, jueves 11 a las 16:30 y sábado 13 de abril a las 21:15 en Multiplex Belgrano.

HOMBRES DE PIEL DURA

Honesto, brutal y con el reflejo de la violencia social y personal a la que nos tiene acostumbradxs el sello cinematográfico de José Celestino Campusano, su nuevo trabajo explora las sexualidades atravesadas por diversos estratos sociales, religiosos y geográficos, en donde el joven Ariel se encuentra en una relación con Omar, un cura con el que tiene un amorío secreto. Vínculos conflictivos, abusos sexuales y retratos despojados de sentimentalismo conforman un film que recorre la persecución eclesiástica a las sexualidades, los prejuicios, la pedofilia y la violencia del mundo patriarcal en el que se inscriben sus prédicas hipócritas. Una obra de estreno reciente pero escrita en la misma época de Vil romance, con similares e inconfundibles huellas de cine crudo, desarrollada en zonas hostiles y alejadas del glamour del ambiente gay citadino.

Martes 9 a las 22:50 y miércoles 10 de abril a las 17:25 en Multiplex Belgrano, y sábado 13 de abril a las 12 en Gaumont.

LOS ADOPTANTES

Martín (Diego Gentile), un famoso conductor de TV, acaba de cumplir 42 años. Cuando llega la torta pide, antes de soplar las velitas, diez años de amor junto a Leo, su novio grandote y barbudo, interpretado por Rafael Spregelburd. Pero el deseo más intenso surgirá días más tarde: convertirse en padres antes de que les tire la ciática. Adoptar unx niñx que corretee por el enorme departamento repleto de objetos de diseño. Una decisión que puede unirlos o separarlos para siempre. La magnitud de ese anhelo no es la misma entre ambos. Leo duda. Tiene miedo de que su relación cambie con la llegada de unx nuevx integrante. Sin embargo, es la fuerza de ese deseo la encargada de modificar la comodidad del presente. Los adoptantes es una comedia romántica gay nacional, dirigida por Daniel Gimelberg, que dibuja los encuentros y desencuentros de dos hombres muy distintos, que deberán toparse con todas sus inseguridades para poder elegirse como familia.

Lunes 8 a las 19:55 y martes 9 de abril a las 12:25 en Multiplex Belgrano

MR. LEATHER

En momentos en los que el bolsonarismo brasilero pretende hacer desaparecer a la escena lgbtiq de las calles y las cámaras, Mr. Leather se convierte en un documental que se vuelve un manifiesto contra la opresión política y evangélica de los tiempos que corren y nos corren. Las escenas acompañan las andanzas de cuatro participantes que literalmente ponen el cuero y lo mejor de sí mismos para ganar la segunda edición del concurso “Mr. Leather Brasil 2018”, quedando registrados sus fetiches, prácticas, músicas y clímax cotidianos por la mirada sublimada de erotismo de Daniel Nolasco, en un documento de sudor, pelos y deseos de toda índole dentro de la comunidad gay leather de San Pablo, haciendo alarde de una estética religiosamente calcada de las inolvidables tiras de Tom of Finland combinada con una pizca de la Querelle de Fassbinder.

Domingo 7 a las 22:50, lunes 8 a las 20:20 y miércoles 10 de abril a las 22:50 en Multiplex Belgrano.

BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE

Con un delicioso clima de película de aventuras de los 80 y espíritu de cine de clase B, el último film de Santiago Loza recorre las andanzas de Tania, una chica trans encarnada por Romina Escobar, quien junto a sus amigues conforma un delicioso trío queer que emprende un viaje para realizar la extrañísima y alienígena última voluntad de la recientemente fallecida abuela de su protagonista. Ganadora del último premio Teddy en Berlín como mejor película de ficción de temática lgbtiq, su odisea penetra en el corazón de una marginalidad por demás tierna que busca redimir las opresiones de este mundo, acompañada de fantasías marcianas y una amistad explosiva que se empodera con mayor intensidad según los sucesos cobran características más hermosamente desviadas, melancólicas, absurdas y, sobre todo, oníricas.

Domingo 7 a las 22:50 y lunes 8 a las 17:20 en Multiplex Belgrano, y miércoles 10 de abril a las 20:20 en Gaumont.

FIN DE SIGLO

El tiempo es un elemento clave en el amor. De eso se trata la ópera prima del director argentino Lucio Castro: dos hombres, Ocho y Javi, se topan en Barcelona y luego de transitar un día juntos por la ciudad descubren que se conocieron dos décadas atrás. La confirmación de un pasado que pasó desapercibido para los protagonistas hasta hoy, bendecidos por la oportunidad de conocerse de nuevo. O, tal vez, de olfatearse los cuerpos desde un lugar desconocido. A través de un relato tan desconcertante como encendido, Fin de siglo nos adentra en la temperatura dramática que encierra a dos amantes en una habitación invadida de interrogantes. Entre la lujuria del piso movedizo, lejos del terreno seguro, y la angustia de no poder vislumbrar el horizonte.

Lunes 8 a las 22:50 y martes 9 a las 14:50 en Multiplex Belgrano y viernes 12 de abril a las 22:50 en Gaumont.