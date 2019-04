Luego de aprovechar los dos días libres que tuvo junto al plantel, el entrenador de Racing, Eduardo Coudet, habló sobre su continuidad en el flamante campeón de la Superliga y ratificó que el mediapunta Ricardo Centurión, marginado por un acto de indisciplina a mediados de febrero, es “parte del campeonato”. “El tuvo un acto de indisciplina y hubo que tomar una determinación. Eso no quita que no sea parte de esto y que yo tenga un cariño hacia él”, graficó el DT, quien separó al volante del plantel tras recibir un empujón del número diez en medio de la derrota 0-2 de la Academia con River en la fecha 18. Por su parte, Centurión, quien disputó 16 partidos y marcó tres goles en la Superliga, agradeció a sus compañeros por hacerlo “parte” del título obtenido, el segundo de su carrera con la Academia (estuvo en el campeonato obtenido en 2014). “Gracias por hacerme sentir parte, espero que este fin de semana el hincha de Racing pueda disfrutar mucho. Sólo palabras de agradecimiento y que de todo se aprende. ¡Vamos carajo!”, posteó el jugador de 26 años en referencia al duelo de este domingo frente a Defensa y Justicia, a las 18.30 en Avellaneda, cuando Lisandro López y cía. levanten el trofeo de cara a su público. Mientras tanto, consultado por la renovación de su contrato –que vence en junio–, Coudet evitó explayarse sobre la materia al sostener que “no hay que mirar más allá del presente”. Además, el Chacho se refirió a la relación con Diego Milito, manager del club, durante el desarrollo del torneo. “No hubo cortocircuitos, pero sí discusiones y seguro habrá más. Es sentarnos a hablar y opinar, pero no agarrarnos a piñas. Es un tipo extraordinario y fiel, como yo. Nos podemos enojar y hasta a veces de más. No se puede coincidir en todo”, cerró el DT.