Trabajadores afiliados a distintos sindicatos que participaron de la movilización convocada por la CGT, el Frente Sindical, las CTA y los movimientos sociales bajo la consigna “por la Unidad, la Producción y el Trabajo Argentino”, dieron su testimonio a Página/12 y coincidieron en que la crisis económica social es general y exhortaron a los dirigentes gremiales a defender las fuentes de trabajo, amenazadas y destruidas por las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri.

*María Fernanda (FOETRA): "Trabajo en Telecom. La situación laboral está muy complicada porque están habiendo muchos despidos, ofrecen retiros voluntarios a los empleados, a quienes les falta pocos años para jubilarse y a los que no. En el sector de telecomunicaciones no hay reinversiones, no ponen plata. Se hace muy difícil afrontar la crisis. De la dirigencia sindical esperamos que salgan a la calle y reclamen. Tienen una posición muy pacífica. Tienen que tener más fuerza. La gente acompaña la marcha pero ellos son los que tienen la fuerza".

*Fabián (Unión Obrera Metalúrgica -UOM): "Trabajo en una empresa metalúrgica en Mercedes. Está a la vista que la situación del país está muy complicada. El trabajo ha bajado mucho en comparación de otros años atrás. Ahora abren las paritarias y vamos a ver si se cumple el objetivo. Supuestamente creo que están pidiendo un 44 por ciento. Este gobierno es un desastre nacional. Yo de la CGT espero más. Los que están ahora en la CGT no me gustan. Otros años la CGT era una sola, y paraba, ahora está muy divida y no paran".

*Elisa (Uticra-Calzado): "Trabajo en Plumitas. La situación laboral está más o menos. En su momento, echaron mucha gente y ahora pararon. Vinimos a la marcha en contra del tarifazo, de que no vengan más importaciones porque eso es lo principal que nos está perjudicando en la industria del calzado. Esperamos que los dirigentes sindicales nos defiendan, que estén del lado de los obreros".

*Isabel (SOM- Obreros de Maestranza): "Soy referente gremial y hago asesoramiento a los compañeros. La situación está complicada. Hay muchos despidos. Las nuevas licitaciones son con menos operarios. Estamos en la marcha para reclamar que se abran las paritarias, para que cesen los despidos y queremos justicia social para todos los compañeros. Nuestro referente sindical pertenece a mesa de la CGT. Yo creo que con el paro no solucionamos nada. Lo que necesitamos es que las empresas se pongan las pilas y escuchen a los operarios".

*Mariana (Asimra- Supervisores Metalúrgicos): "Trabajo en una fundición en Casanova. Estamos con poco trabajo. Se están sosteniendo los puestos que quedan pero ya no da para más. Nos están pagando regularmente pero estamos viendo que muchas industrias desaparecen alrededor nuestro. Son trabajos que vienen de los que están desapareciendo, no porque haya producción, sino porque están desapareciendo fuentes. Nosotros siempre vamos dos meses después de la UOM. Somos muchos menos. Pedimos que la importación pare un poco así podemos tener industria nacional".

*Silvia (UPCN): "Trabajo en Cancillería. La situación está bastante complicada. Estoy de acuerdo con los reclamos. Estamos todos mal, sobre todo los empleados públicos. Hay mucho ajuste, mucha inflación y los sueldos están muy estancados. El Gobierno hace siempre el ajuste con los más débiles, con los que vivimos de un pequeño sueldo. Estamos todos mal. Tenés que ser un empresario muy poderoso para estar bien".

*Patricia (Uocra): "Hacemos trabajo de maestranza. Pertenecemos a la Uocra seccional Monte Grande. Las paritarias y el sueldo son muy bajos. Vinimos a la marcha para pedir que mejoren las condiciones laborales".

*Sebastián (Papeleros): "Trabajo en una papelera. La situación está muy mal, como todos lados. Nosotros hacíamos dos turnos y ahora hacemos uno solo. Tanto yo como varias empresas nos reunimos y de 8, 6 tienen problema. Esperamos que la dirigencia sindical haga algo. Que se decida por algo que valga la pena".

*Lorena (Utedyc): "Estamos complicados. Muchos viajamos mucho y el tema del transporte es terrible hoy por hoy. Más la luz y todos servicios. Pero los sueldos no han aumentado al nivel de lo que han aumentado las cosas, entonces es imposible. Y la gente se enoja con los sindicatos por las paritarias pero lamentablemente no podemos igualar a la inflación. Es imposible hoy por hoy. Necesitamos que la clase dirigente se dé cuenta que el pueblo no aguanta, ya no se puede más. Que hagan las cosas que tienen que hacer".