“A lo largo de los años, a medida que hemos cubierto más y más historias centradas en y escritas por personas transgénero y no binarias, nos ha limitado la escasez de fotografías disponibles que retratan sus vidas de una manera auténtica. De allí que hayamos decidido crear nuestra propia colección de imágenes.” Así introduce la web Broadly la flamante The Gender Spectrum Collection: serie de casi 200 pics a personas trans y no binarias en situaciones de lo más campechanas -desayunando, tomando un birra, en mesas de conferencia, hablando por teléfono, tirando las cartas de tarot, en los corredores del colegio, celebrando un cumpleaños, etcétera-, amén de reflejarlas “con sus carreras, relaciones, talentos, pasiones, por fuera de los clichés habituales (léase poniéndose maquillaje, sosteniendo banderas del orgullo, delante de baños neutros)”, según detalla Lindsay Schrupp, editora en jefe de la publicación. “Representar a gente de todas las identidades de manera responsable es un valor central para nuestro sitio”, subraya, que fichó para la ocasión a la artista multimedia trans Zackary Drucker (productora, además, del show de tevé Transparent), a cargo de gatillar la colección…

Una colección que se pretende archivo público, base visual gratuita que invita a que otros medios también las utilicen al momento de ilustrar cualquier tipo de artículo y abonen a un nuevo paradigma de visibilidad. Finalmente, como señalan desde Broadly, las tres imágenes Getty más downlodeadas de personas trans muestran el símbolo del orgullo transgénero con alguien borroso o sin rostro de fondo. “Imágenes muy reduccionistas que envían un mensaje equívoco: que la gente queer está avergonzada de su identidad, que prefiere no dar la cara”, ofrece la organización Glaad, dedicada al activismo LGBTQ+. “Rara vez son presentadas como involucradas en sus comunidades o participando de la vida pública, lo que limita severamente el rango de experiencias que pueda imaginar el lector”, retoma Broadly. Ergo The Gender Spectrum Collection, serie que no resuelve cuán pobremente son reflejadas las identidades disidentes en medios a lo largo y ancho, pero ciertamente oficia de empujón en la dirección correcta.

Más en https://broadlygenderphotos.vice.com