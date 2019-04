En septiembre del año pasado Milanés brindó un emotivo concierto en el Teatro Karl Marx de La Habana, ante 5000 personas, donde repasó todos sus clásicos. En este recital, el trovador quiso abrazar de nuevo a su público y homenajear a la ciudad que lo vio crecer, lo inspiró, y que en noviembre cumplirá 500 años de su fundación. La presentación quedó registrada en el DVD Mi Habana, lanzado en marzo por Universal Music. Este material incluye un corto documental que refleja la trascendencia de un concierto de Pablo Milanés en la capital cubana, ya que hasta ahora no abundaban los audiovisuales que evidencien lo que él y su música representan para fans de distintas generaciones. El DVD ofrece la posibilidad de ver al trovador en uno de los teatros más grandes del Caribe, donde se celebran los acontecimientos más destacables del panorama artístico cubano. Es un lugar especialmente significativo en la vida del músico porque a comienzos de los ‘80 logró hacer el primer sold out de su carrera en este espacio. Su madre, que se encontraba entre esas 5000 personas que llenaron el teatro, no lo encontró al finalizar el concierto pero le dejó una nota que decía: “Pablito, retírate, no quiero ver tu ocaso”. Para ella esa era la mayor meta que su hijo podía conquistar y no se imaginó la proyección internacional que todavía tendría por delante. Dos momentos claves del concierto fueron protagonizados por los cantautores cubanos invitados esa noche: Pancho Céspedes, que acompañó a Milanés en “Para Vivir”, y Carlos Varela, que aportó su voz y guitarra con un tema de su autoría, “Los días no volverán”. Entre las canciones, se encuentran “La soledad”, “De qué callada manera”, “Nostalgias”, “Días de gloria”, “Años”, “Regalo”, “Yolanda”, “Amo esta isla”, “Para vivir” y “El breve espacio en que no estás”, entre otras.