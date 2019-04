Mark Mobius, ex hombre fuerte del fondo Templeton y fundador de Mobius Capital Partners, trazó un pronóstico sombrío sobre Argentina y aconsejó no invertir en el país. “La situación es bastante grave”, declaró a Alphaville, servicio diario de noticias para profesionales de los mercados financieros creado por Financial Times. “Está bajo mucha presión, y necesita obtener un fuerte respaldo político en la elección antes de que reconsideremos (invertir)”, señaló Mobius en referencia al presidente Mauricio Macri.

Hace apenas dos años, el 19 de marzo de 2017, Mobius fue entrevistado por el diario La Nación y se mostró entusiasmado con el gobierno de Cambiemos. “Las perspectivas de la Argentina son excelentes dada la agenda de reformas del gobierno de Macri que está siendo implementada. Si él es capaz de seguir en este camino, pese al dolor para algunos consumidores por el impacto de mayores precios en las tarifas y de menor crecimiento salarial, las perspectivas hacia el futuro serán muy buenas”, aseguró el magnate, quien entonces todavía formaba parte de Templeton, donde trabajó durante 30 años.

El 31 de enero de 2018 Mobius anunció su retiro de Templeton y el 31 de marzo de ese mismo año lanzó Mobius Capital Partners, una firma de administración de fondos que se enfoca en invertir en mercados emergentes y fronterizos. Ahora, desde su nuevo lugar, sostiene que la situación en Argentina es complicada y recomienda tomar distancia. “La calidad de vida ha disminuido, los niveles educativos han bajado y todavía no estamos satisfechos con la situación macroeconómica”, declaró Mobius en referencia a Argentina. “Hay tantos aspectos negativos que Macri tiene que superar”, agregó.

El propio Financial Times respaldó los dichos de Mobius al remarcar que “el panorama macroeconómico en la Argentina es pésimo. En el último trimestre, el PIB cayó un 6,2 por ciento interanual, la peor contracción registrada desde la crisis financiera mundial. La tasa de desempleo se ubica en el 10 por ciento y la inflación se mantiene obstinadamente por encima del 50 por ciento, a pesar de que las tasas de interés están por arriba del 60 por ciento”. Luego el diario británico especializado en finanzas remarcó como negativo que luego de haber subido más de un 100 por ciento el año pasado el dólar trepó otro 12 por ciento en marzo profundizándose la devaluación del peso, pese a haber recibido el programa de apoyo financiero más grande de la historia por parte del FMI.

El experimentado inversor aclaró que prefiere esperar hasta que el riesgo político disminuya. “Mobius le dice a Alphaville que no ve razón para invertir por el momento. En cambio, preferiría esperar hasta que el riesgo político disminuya”, aclara Financial Times. “Si el gobierno argentino continúa siguiendo el programa del FMI con cuidado y religiosidad, entonces el dinero irá llegando. El Fondo lo apoyará, pero los argentinos han aprendido la lección: ‘Si haces esto, te daremos 2 mil millones de dólares. Si haces aquello, te daremos otros 2 mil millones de dólares’”, agrega el propio Mobius en una cita textual.

Además de destacarse en la administración de fondos, Mobius tiene una maestría de la Universidad de Boston, y doctorados en Economía y Ciencias Políticas del MIT. Fue mencionado como una de las “Cincuenta personas más influyentes” de Bloomberg Markets Magazine y como una de las “Cien personas más influyentes” por Asiamoney. También asesoró al Banco Mundial y a la OCDE.