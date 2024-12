Google, Apple, Facebook, Microsoft, Twitter y otras 92 grandes empresas presentaron una moción legal para sumarse a la causa de las fiscalías generales de Washington y Minesotta como amicus curiae contra el veto migratorio que decretó el presidente Donald Trump para los países de Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

“La orden representa una desviación significativa de los principios de imparcialidad y previsibilidad que han gobernado el sistema de inmigración de Estados Unidos durante más de cincuenta años e inflige un daño a la innovación y el crecimiento de América”, señalaron los directivos de 97 compañías en el escrito que presentaron ante el Tribunal de Apelaciones para el Noveno circuito. Allí, ayer por la mañana rechazaron la apelación de Trump contra el fallo del juez de Washington que bloquea el veto contra ciudadanos de países de mayoría musulmana.

“Los gigantes de Silicon Valley” ya habían expresado su indignación hacia la medida del republicano porque lo consideraron un ataque directo no sólo a sus valores sino también a su negocio, pero todavía no habían tomado una acción legal. "Apple no existiría sin inmigración", denunció el sábado el director ejecutivo, Tim Cook, en un documento interno. Mark Zuckerberg, fundador de la red social Facebook, difundió también que estaba "preocupado por el impacto de las recientes órdenes ejecutivas".

Hay que tener en cuenta que al menos el 30 por ciento de los empleados de las principales firmas son inmigrantes y que incluso muchos de los fundadores de las firmas más importantes nacieron fuera de Estados Unidos. “La orden hace que sea más difícil y costoso para las compañías estadounidenses reclutar, contratar y retener a los mejores empleados del mundo. Interrumpe las operaciones comerciales en curso y amenaza la capacidad de las empresas para atraer talento, negocios e inversiones”, indica la moción presentada por empresas de la talla de Netflix, Spotify y Pinterest.

En el documento, también destacan el valor que tienen los inmigrantes y el aporte que han hecho para que el país prospere: “Ellos y sus descendientes fundaron más de 200 compañías de las 500 más ricas del mundo, incluidas Apple, Kraft, Ford, Disney y General Electric”.

Los diarios locales señalan que las grandes compañías se están preparando también ante los rumores de que Trump podría emitir otra orden ejecutiva que impactará directamente en sus negocios: el fin del programa de visas especiales para extranjeros altamente calificados. Las empresas tecnológicas viven y respiran gracias a las 85 mil visas H-1B que entrega el programa cada año.

La batalla contra el veto migratorio la iniciaron los estados de Washington y Minnesota, que declararon la inconstitucionalidad de la medida por considerarla discriminatoria contra la religión musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna norteamericana. Después de que el domingo se rechazara la apelación del gobierno, que sostenía que el fallo contra el veto “restringe la aplicación de la orden ejecutiva del 27 de enero para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros”, la única opción que le queda a Trump para que su veto antiinmigratorio siga vivo es recurrir al Tribunal Supremo.