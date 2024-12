El Ejército Nacional para la Liberación de Colombia liberó finalmente a Freddy Moreno, el soldado que había capturado la semana pasada en Arauca. Este gesto de voluntad de negociación del grupo insurgente con el gobierno de Juan Manuel Santos allana el camino para que mañana empiecen formalmente los diálogos de paz en Quito, Ecuador. “Ya hablamos con él y nos dicen que lo entregaron hace minutos y me imagino que desde allá lo llevarán al hospital militar. Estamos sorprendidos pero agradecidos”, expresaron sus familiares.

Moreno, que había sido capturado el 29 de febrero, fue presentado en perfecto estado de salud ante un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. “El CICR insiste a todas las partes en conflicto sobre su obligación de ajustar su comportamiento al respeto del derecho internacional humanitario, y reitera su disposición a facilitar ésta u otro tipo de operaciones, siempre con finalidad humanitaria”, señala un comunicado de la entidad.

El soldado contó que el día que fue secuestrado por el ELN se movilizaba como civil hacia Arauca cuando fue interceptado a la altura de La Esmeralda por los guerrilleros, quienes lo subieron a un auto y luego lo adentraron en la selva. Según el ELN, el militar que pertenece al Batallón Especial Energético de la base de Santander, "fue capturado" cuando hacía "labores de espionaje entre Saravena y La Esmeralda, municipio de Arauquita".

Moreno afirmó que durante los días que estuvo en cautiverio no sufrió ningún tipo de maltrato verbal ni físico. “No hubo mala alimentación, ni maltratos verbales o físicos. Me decían: ‘coma que no lo vamos a matar. Vamos a entregarlo con todos los protocolos’”.

El gobierno de Santos había señalado que la guerrilla tenía que liberar a todos los secuestrados que tenía en su poder, en especial al ex congresista Odín Sánchez si quería la paz. La guerrilla cumplió y mañana iniciará el proceso de negociación formal por la paz con el grupo que tomó las armas hace 52 años.