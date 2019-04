"Si hay un triunfo de María Eugenia en la interna es mucho más fácil después en las generales", remarcó, entusiasmado, el precandidato a vicegobernador Danilo Capitani, que acompaña a Bielsa en su carrera a la Casa Gris. En diálogo con Rosario/12, el senador por el Departamento San Jerónimo confió en que, pese al acuerdo de cúpulas, el kirchnerismo se volcará por la arquitecta. "Nos van a apoyar más allá de las decisiones estructurales, porque ven que es la posibilidad para que el justicialismo triunfe en la provincia", afirmó.

--¿Cuál es el desafío de la lista que integra para la interna del 28 de abril?

--Es un desafío muy importante, estamos trabajando y recorriendo cada lugar de la provincia para representar los destinos del justicialismo. Tenemos una alta expectativa, escuchamos a la gente y a partir de ahí formamos las propuestas políticas, pero fundamentalmente teniendo un conocimiento de lo que la gente está planteando. Lo principal es escuchar mucho y en base a eso elaboramos la propuesta de gobierno.

--Sea quien sea el ganador, ¿está garantizado el orden de cara a la elección general?

--Sí, por supuesto, yo estoy convencido que tanto Omar Perotti como Alejandra Rodenas nos van a acompañar después del 28 de abril para que el justicialismo triunfe en la provincia.

"Somos un gran equipo que trabaja desde abajo, que se relaciona directo con la gente, no en los actos políticos"

--¿Está convencido del triunfo?

--Así es, estamos trabajando para eso, lo palpamos, lo vemos en la gente, además de las herramientas de trabajo que tenemos, estamos palpando la adhesión que tiene la gente por nuestra candidata. Lo vemos en las recorridas, observamos el planteo de María Eugenia de dividir la propuesta en tres ejes: seguridad; educación, niñez, el futuro de los santafesinos; y fundamentalmente lo que es el desarrollo productivo, las economías regionales. Esos tres ejes son los que hoy más reclama la gente y lo que este gobierno provincial no pudo desarrollar.

--Bielsa se hace fuerte en Rosario y alrededores, ¿cómo le van en otros puntos de la provincia?

--A medida que vamos visitando el centro norte de la provincia, estas adhesiones se van viendo. Estamos convencidos que antes del 28 de abril vamos a poder recorrer todas las ciudades y pueblos del interior de la provincia, que es donde más se ve la situación desfavorable, la falta de equidad que hay en toda la provincia.

--¿Cómo tomó la decisión del kirchnerismo de cerrar con Perotti?

--Son decisiones que se toman desde las estructuras partidarias. Como dijo María Eugenia Bielsa, nuestro proyecto y nuestro gran equipo de trabajo no se basan justamente en la estructura política, no se basan en las corporaciones políticas. Nosotros somos un gran equipo que trabaja desde abajo, que se relaciona directo con la gente, no a través de los actos políticos. Las decisiones que tomen las estructuras son decisiones que se toman, nosotros no tenemos nada que explicar, somos prudentes y estamos muy cómodos en el lugar en el que estamos.

--¿Considera que una buena cantidad de kirchneristas van a votar a Bielsa?

--Lo estamos viendo, nos lo dicen en cada una de las recorridas, que nos van a apoyar más allá de las decisiones estructurales, porque ven que es la posibilidad para que el justicialismo triunfe en la provincia. Los números no están dando eso, si hay un triunfo de María Eugenia en la interna es mucho más fácil después en las generales lograr el triunfo en la provincia.

--¿Cambiemos arranca tercero?

--Sí, es lo que estamos observando. Incluso el justicialismo, en la suma de los dos candidatos, está por encima del Frente Progresista.