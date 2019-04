Cada familia es un mundo, señala el dicho, pero la que está en el centro de Mrs. Wilson es directamente una galaxia. La historia es la de una dama de suburbio inglés que tras enviudar descubre los secretos de su marido. La producción de la BBC podría asentarse en el género del drama doméstico sobre un bígamo y sus deudos pero se abre al juego de espías, con el eco de la Segunda Guerra Mundial, los cimbronazos de un Imperio en picada y las múltiples personalidades del finado. La protagoniza Ruth Wilson, quien tiene una filiación directa con el relato, pues interpreta a quien fue su abuela en la realidad. On DirectTV estrenará la miniserie de tres episodios hoy a las 21 (canal 201; también estará disponible en la App de la señal).

Hace exactamente cincuenta y seis años, Alison volvía del trabajo para hacerle el almuerzo al padre de sus dos hijos, Alexander Wilson (Iain Glen, de Game of Thrones). Vivían en Ealing, un típico barrio de las afueras de Londres, con sus casas bajas, ladrillos a la vista y paisaje verdoso. Pero el hombre que la doblaba en edad moriría de un ataque al corazón. Antes de velarlo, otra mujer aparece en la puerta de su residencia diciendo ser la esposa del occiso: primera de las muchas revelaciones por descubrir. Mezcla de Vadinho anglo con Gatsby crepuscular, Alec seguirá muy vivo tras haber sido enterrado. “Ella estaba buscando un sentido extraordinario en su vida y la persona a la que conoció fue Alec. Eso la llevó a encarar un viaje que seguramente nadie predijo”, dijo su nieta y protagonista. De hecho, la miniserie está basada en las propias memorias.

El hombre, según se cuenta, había sido oficial del MI6 por varias décadas y escrito algunas novelas de espionaje, con lo que tenía experiencia en eso de crearse fachadas. De hecho, había conocido a Alison en una oficina gubernamental donde la mujer se desempeñaba como taquígrafa. “Para hacer este trabajo tenés que guardar algunos secretos, incluso para tu familia”, le dirá Mr. Wilson en plan seductor, con traje de fajina ostentando un pedigree familiar cercano a Churchill. En ese cruce de inteligencia con drama íntimo, aparece la siempre flemática Fiona Shaw interpretando a un alto mando al servicio de su majestad.

Para Wilson, reconocida por sus papeles en The Affair y Luther (ganadora del Globo de Oro por la primera de esas ficciones), desempolvar el arcón familiar tuvo sus implicancias. “Siempre he sido una persona bastante reservada, pero la historia es extraordinaria, y cada vez que la contaba, nunca me aburría. Todos quedaban asombrados pero siempre me decían que en su familia había alguien parecido. Así que después de un tiempo ya no era tan personal, se volvía simplemente una historia brillante que contar”, dijo la intérprete, quien también oficia de productora.

Mrs. Wilson presenta a una de las tantas señoras Wilson quien, como una detective, irá tras las pistas del rompecabezas con quién se había casado. ¿Agente de Inteligencia en India? ¿Doble espía para el fascismo? ¿Embustero sagaz? ¿Experto en malversación de fondos? ¿Viejo pícaro con un pasado tras las rejas? Lo cierto es que Alec Wilson era un bígamo a toda hora y dejó un tendal de descendientes con su apellido. Su tumba lleva el siguiente epitafio: “No amó sabiamente sino demasiado bien”. Y quienes hayan elegido la frase lo conocieron, al menos, lo suficiente.