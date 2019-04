El derrumbe del barrio de San Cristóbal que acabó con la vida del joven Adrián Continiello tiene por ahora un solo imputado: el arquitecto Eduardo Agustín Aguaviva, director y autor del proyecto de obra, pero además empleado jerárquico de la constructora Caputo Hermanos SA. La dirección del profesional responsable y la compañía coinciden, tal como figura en el cartel del terreno excavado que hizo colapsar al edificio vecino donde fue encontrada la víctima. En Sucre 1767 de San Isidro trabaja Aguaviva para la empresa cuyos dueños son Flavio y Hugo Caputo, hermanos de Luis Caputo, el ex ministro de Finanzas del actual gobierno e integrante del clan que también integra el primo de ambos, Nicolás Caputo, y mejor amigo del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El sonidista de canal 7 que murió el lunes pasado bajo una pila de escombros es una víctima más del descontrol estatal en la ciudad de Buenos Aires. La estrategia comercial de ciertos desarrolladores y contratistas que buscan abaratar costos en sus emprendimientos suele provocar lo demás. Caídas de edificios, excavaciones sin apuntalamientos, irregularidades que han dejado en evidencia la inoperancia de organismos como la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT), la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC). Una denuncia de carácter urgente presentada por la UOCRA el 4 de febrero pasado enumeraba una serie de incumplimientos de la empresa Lybster SA que también figura en el cartel de la obra y tenía a su cargo la edificación de varios pisos con cocheras subterráneas, en el terreno de 951 metros cuadrados de Pavón 3062/3070/3074.

Familiares y amigos de Adrián se reunirán hoy a las 19 para brindarle un homenaje frente a la casa de tres plantas que se desmoronó, lindera con la obra donde se realizaba la excavación que provocó el siniestro. Sebastián, el hermano mayor de Adrián Continiello, desbordado por su dolor había asegurado que “hasta el 3 de abril la obra estaba clausurada y alguien tomó la decisión de que eso siguiera”. Pero con el paso de las horas se comprobó que no era así. El inspector Edgardo Castro, de la DGPT, sostiene que no existía una clausura antes del derrumbe. “La obra no estaba clausurada, como sí lo hizo después Defensa Civil, el 1º de abril, con las viviendas afectadas, prohibiéndoles el ingreso a los vecinos. Y el cartel de clausura que puso la DGPT es del 4 de abril, posterior al hecho que ocurrió el lunes 1º durante la tarde”. Los movimientos de tierra que generaron el desastre habían sido denunciados por la UOCRA y las personas que vivían en las casas linderas. “La obra siempre estuvo mal, los veladores y los cuadros nos bailaban todas las mañanas, temblaba la casa muchas veces, llamábamos al número 147, los vecinos –el del call center del gobierno porteño– pero siempre nos decían lo mismo, que era normal, que a partir de las 7 de la mañana podían hacer ese tipo de ruidos”, declaró Mercedes Casas, la novia de Adrián, el 2 de abril ante los periodistas que cubrían el derrumbe.

La causa judicial por la muerte de Continiello, de 32 años, está caratulada como homicidio culposo y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 9 a cargo de Martín Peluso. Aguaviva, el responsable de la obra y por ahora quien sería el único involucrado en el expediente judicial, es un arquitecto que trabaja desde 2005 para la constructora de Flavio y Hugo Caputo, hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex ministro de Finanzas del gobierno nacional. Caputo Hermanos SA no tiene por el momento una relación comercial constatable con Lybster, aunque sí las dos con el imputado. Esta compañía había sido denunciada por la UOCRA ante la Dirección General Protección del Trabajo (DGPT), a cargo del arquitecto Fernando Cohen el 4 de febrero.

Al día siguiente esa dirección labró dos actas digitales de inspección con los números 173407 y 184927, pero no clausuró la obra. Recién volvió la DGPT el 14 de marzo y confeccionó una tercera acta (número 192760). Todas se pueden ver adheridas a un cartel que dice: Buenos Aires Ciudad y debajo Constancia de Inspección de Trabajo. Desde esa fecha y a pesar de que los vecinos continuaban quejándose de ruidos molestos y movimientos en sus viviendas, la dependencia de Cohen no regresó al lugar hasta el derrumbe. Habían pasado diecisiete días desde la última vez. Recién el 4 de abril y tras el desenlace trágico, la DGPT colocó la faja roja de clausura sobre el portón.

Para el gremio, la obra del barrio de San Cristóbal acumulaba varias irregularidades: el personal no tenía ropa de trabajo, ni cascos, ni calzado de seguridad, protección auditiva y ocular. La obra carecía de señalización y protección en zanjas y excavaciones, exponía a sus trabajadores a pocos metros de la máquina excavadora y tampoco tenía escaleras para salir de las excavaciones.

La nota presentada por el sindicato ante la dirección que encabeza Cohen y que depende de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de Ezequiel Jarvis, prueba la responsabilidad de estas áreas de gobierno en el control de la obra. Castro, inspector de la DGPT y una fuente consultada a menudo sobre siniestros de este tipo en la CABA, sostiene que “si la obra hubiera estado clausurada, debería haber sido sin la máquina adentro y funcionando. También, si la submuración tenía un riesgo, ahí no podía seguir trabajando nadie”.

La Justicia ordenó allanamientos y el secuestro de documentación en Lybster, la empresa responsable de la obra que tiene su sede en Conde 2003, de la CABA. El arquitecto que la representa es Ramiro Ramos. Su nombre figura en el cartel donde consta el uso que se daría en el futuro a la construcción para “vivienda multifamiliar y cocheras”. También aparece como estructuralista el ingeniero Héctor Guido Sepllarsky y el responsable de Seguridad e Higiene, el ingeniero Mario Daniel González. El juzgado –según la agencia Télam– hizo allanamientos en el estudio de arquitectura a cargo del proyecto y además en la DGROC de la ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano. Aguaviva, el director de la obra, figura en los registros de la ANSES como empleado de Caputo Hermanos.

La constructora de San Isidro según el acta de asamblea del 22 de mayo de 2015 publicada en el boletín oficial el 1º de marzo de 2016, tiene como presidente a Flavio Luis Nicolás Caputo y como suplente a Hugo Luis Pascual Caputo. En ese acto los dos fijaban domicilio en la avenida Córdoba 1994 de la ciudad de Buenos Aires. Alejados de cuestiones societarias como ésta y solo movidos por el dolor que les provoca la muerte de Continiello, familiares y amigos del sonidista de la TV Pública iniciaron una campaña a la que llamaron Justicia por Adrián. En su muro de Facebook puede leerse: “Para que esto no vuelva pasar. Que los responsables de esta tragedia vayan presos. Los que se dedican a este rubro, a la hora de construir, no crean que juegan a Mis Ladrillos, se muere gente cuando sos un profesional irresponsable. Por la familia de mi compañera de colegio, Marisa, y la familia de su yerno, que no tienen consuelo, comparto lo que publicaron en su FB”, escribió Marion Miró. A continuación menciona a los profesionales que aparecen en el cartel de la obra.