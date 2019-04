Dos testimonios escalofriantes

El antropólogo Juan Nóbile, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense declaró en la décima jornada del juicio por la desaparición de Paula Perassi, y planteó que para que haya una persona desaparecida se requiere de cierta estructura. "Una chica de clase media de San Lorenzo, con dos hijos, no puede desaparecer un domingo sin dejar rastros si no hay una estructura que genere esta condición", dijo. Y agregó: "Es uno de los hechos más trágicos que puede sucederle a una familia. Impide saber la verdad y la posibilidad de elaborar un duelo". Más temprano, otro testigo, dijo haber escuchado de boca del principal acusado, Gabriel Strumia, que el cuerpo de la mujer había sido arrojado "a los chanchos".

La audiencia de ayer comenzó con el testimonio de M. C., un hombre que cumplió tres años de condena por lesiones, y estuvo alojado con Strumia -quien tenía una relación extramatrimonial con Paula- en el pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 11, en la localidad de Piñero, en 2016. Dijo que una mañana, mientras miraba televisión, escuchó una conversación del acusado con otros presos. "Contaba que estaban detenidos él y su mujer (Roxana Michl). Dijo que al cuerpo de Perassi se lo habían dado a los chanchos. Yo me levanté y me fui al patio. Después, le dije a mi mujer que me iba a ir de ese pabellón", aseguró.

En tanto, Nóbile meditó que "en todas las culturas la desaparición es una tragedia. El cuerpo es fundamental para elaborar el duelo. No se puede seguir viviendo si no se sabe esa verdad", aseguró. Y recordó intervenciones del EAAF en los casos de Marita Verón, Natalia Acosta, Luciano Arruga, Daniel Solano. "Ninguna persona sola puede lograr una desaparición sin una estructura fuerte", deslizó.

En ese sentido, dijo que "se parte de la hipótesis de que hay determinada estructura, que puede ser policial, judicial, vinculada a poderes económicos; según nuestra experiencia", amplió.

En San Lorenzo, donde fueron convocados en 2015 por la desaparición de Paula Perassi en cuatro años antes, la denuncia "versaba que el cuerpo podía estar en una cava entre Puerto San Martín y Timbúes". "Cada trabajo requiere de todo lo que tiene que ver con la estrategia de excavación; y la antropología, que es sobre la construcción social de un suceso. Nosotros abordamos con entrevistas a actores sociales que tienen que ver con el hecho. De eso surgió que ya se habían realizado pericias en lugares cercanos. Daban por entendido que Paula estaba muerta. Se decía que el cuerpo había sido quemado en una empresa o en un horno de ladrillos", señaló.

Sobre el inicio de este tipo de investigaciones lamentó que "se ponen en duda a familias y a víctimas; lo que genera un campo de posibilidades para las desapariciones. En época de la dictadura, la duda estaba en el atributo moral, político". El EAAF actúa diferente: "Cuando pasaron tantos años sin señales de vida, nosotros desarrollamos todas las estrategias, pero no dudamos sobre la familia. Solo buscamos los restos de la persona".

En el caso Perassi, "se hizo una construcción social: se pone en duda la moralidad de Paula, sus relaciones, y eso en lugares como San Lorenzo tiene determinado peso, pero es parte de la construcción social que no interviene en la búsqueda que hacemos", aseguró.

Además de buscarla en la cava de 14 metros de profundidad -donde aseguró que las condiciones daban para arrojar "lo que sea", porque "no hay control" de la basura que ingresa-; también se trabajó en la casa de Mirta Rusñisky -acusada de haber realizado una interrupción del embarazo de seis semanas, a Paula, sin su consentimiento-, en Timbúes, buscando rastros.

Nóbile también recordó el discurso de Rafael Videla sobre los desaparecidos. "Era 'no están'; no darle entidad. La estructura desaparecedora busca que todo quede en el aire", dijo. También descartó la hipótesis de suicidio que aparece en este tipo de casos; y dijo que "tampoco lo tomaría como trata de personas porque no es el perfil".

Y aseguró que "la gente entiende que la policía de San Lorenzo es más regenteadora del delito que combatidora. En general, de la policía de Santa Fe", dijo.