Julio Eggiman pretende continuar como legislador y, para lograrlo, se someterá a la numerosa interna que tendrá el peronismo en la categoría diputados provinciales. En diálogo con Rosario/12, defendió el concepto de "unidad en la diversidad" que promueve un amplio abanico del PJ santafesino y remarcó que apoya la precandidatura a gobernador de Omar Perotti. "Está en condiciones de ser un gran gobernador, lo estamos apoyando con mucha expectativa", remarcó.

-¿Cuál es el desafío de la lista que lidera?

-Tenemos varios desafíos, uno de ellos es poder generar algunas leyes, por ejemplo: la autonomía municipal, trabajar sobre el transporte interurbano de pasajeros, juicios por jurados popular, pirotecnia cero, actualización de la Ley del Deporte, un nuevo esquema en la definición de las tarifas de los servicios energéticos y agua, que es un modelo que hay que replantear. Queremos propiciar herramientas legislativas que sean útiles para la provincia y también quiero ser parte de un gobierno que exprese la posibilidad de que Perotti sea electo gobernador, donde el eje va a estar puesto en producción e inclusión social. Ser parte de este modelo de gestión del frente Juntos me entusiasma, una propuesta que supere el agotado modelo que actualmente conduce Santa Fe.

"Quiero ser parte de un gobierno que donde el eje va a estar puesto en producción e inclusión social".

-Hay muchas listas en la categoría diputados provinciales dentro del PJ, ¿cómo se ordena luego de cara a la elección final?

-El peronismo no tiene director técnico, el ordenador de la lista de diputados va a ser la gente. Lo bueno es que encontramos la fórmula para ganar: unidad en la diversidad. Esto es algo que está consolidado. Las individualidades que tenemos son muchas, y son buenas, pero estamos siendo parte de un proyecto colectivo. Y frente a los temores de que después de la interna no nos ordenemos, mi tranquilidad es la fuerza de la hinchada, los votos que nos están exigiendo que juguemos todos comprometidos con el triunfo. Esa especulación de que Perotti y Bielsa no se unifican o los diputados tendríamos una actitud de no resolución, no la tengo para nada. Nos están pidiendo que asumamos seriamente el desafío de hacer las cosas mejor para la provincia y construir un cambio a nivel nacional, que se reclama porque el modelo actual genera una desazón muy grande en el conjunto de la sociedad argentina.

-¿Observa a todos los precandidatos consustanciados con dicho objetivo?

-Sí, y en el caso de que no fuera así, la hinchada se va a hacer sentir. Queremos que el equipo gane y no hay lugar para que se den otro tipo de conductas, la realidad te obliga a que todos vayamos superando las diferencias que podamos llegar a tener. Yo tengo diferencias, de hecho en mi lista suscribo algunas ideas que otros no, como por ejemplo proponer que Santa Fe sea una provincia por la vida, lo hago desde el convencimiento. Pero lo real es que hay una vocación de triunfo y unidad.

-¿Por qué motivo apoya a Perotti y no a Bielsa?

-Perotti es la persona que, por su experiencia, personalidad, forma de mirar el abanico de las distintas posiciones internas del justicialismo, mejor contiene y garantiza el proceso de unidad. Lo veo sólido, también lo veo en condiciones de ofrecerles a los santafesinos una unidad muy abarcativa de los sectores internos, a partir de plantear como prioridad una agenda pública que responda a lo que hoy exige la sociedad, por ejemplo productividad, lucha contra la inseguridad, la conducción de la policía, búsqueda de transparencia, incluso social a través del empleo y el trabajo. Hay una mirada que expresa bien lo que es ir creando una provincia para todos. Está en condiciones de ser un gran gobernador, lo estamos apoyando con mucha expectativa.

-Usted reclamó la declaración de emergencia industrial en Santa Fe.

-Así es, ante el ajuste salvaje de la matriz nacional, la provincia no da respuesta, el gobernador Miguel Lifschitz no lo propuso como tema en las sesiones extraordinarias, cuando debería haber estado en primer lugar, porque el modelo de Macri afecta las economias regionales, cada vez son más lo que tienen menos.