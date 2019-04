Recién cerrada la paritaria 2018, los gremios de los docentes universitarios ya están reclamando que se abran las negociaciones para discutir los salarios de este año. Tras el acuerdo firmado el viernes pasado entre el Ministerio de Educación y la mayoría de los sindicatos del sector, la nueva discusión se estrenará mañana, cuando los funcionarios de la cartera que comanda Alejandro Finocchiaro recibirán a los representantes de los profesores. “Como está avanzando la inflación y como se está complicando el año, es muy importante que podamos ir definiendo un acuerdo que contemple un mecanismo efectivo de actualización”, advirtió el secretario general de Conadu, Carlos De Feo, en diálogo con PáginaI12.

Después de numerosas reuniones, ofertas y contraofertas, el viernes pasado los dirigentes de las federaciones Conadu, Fedun, Fagdut y del sindicato UDA sellaron su acuerdo con Educación en torno a última cláusula de revisión salarial prevista en el acuerdo paritario del año pasado. Allí se acordó un aumento del 10 por ciento a partir de abril –así, el incremento de 2018 llegó al 44 por ciento en promedio–, y el blanqueo de las sumas no bonificables que los docentes venían cobrando desde octubre. Educación asumió el compromiso de hacer lo mismo con el resto de las sumas, en el próximo acuerdo paritario.

La propuesta que presentó el Gobierno fue aceptada por la mayoría de los sindicatos, excepto Conadu Histórica, que quedó excluida de la negociación.

En un plenario de secretarios y secretarias generales, la Conadu resolvió aceptar por amplía mayoría la oferta oficial, que con la suma del 9 por ciento otorgada de manera unilateral por la primera cláusula de revisión, y con el 25 por ciento firmado el año pasado, dejó a los docentes universitarios con un acuerdo paritario del 44 por ciento. “En el plenario se discutió mucho, pero los compañeros tomaron en cuenta varias situaciones que tenían que ver con que la inflación iba a seguir aumentando y nosotros tenemos que empezar a discutir la paritaria 2019, si no vamos a terminar igual que el año pasado”, contó De Feo.

Esta federación realizará el próximo lunes un congreso para evaluar qué postura llevarán a la discusión salarial 2019, aunque De Feo adelantó que el eje central de la paritaria será “un mecanismo efectivo de actualización. Más que un porcentaje de aumento salarial, necesitamos un mecanismo de actualización que sea realmente efectivo porque se tiene que ir actualizando el salario según la inflación para no perder poder adquisitivo”, indicó. “En el congreso vamos a decidir la pauta salarial que vamos a pedir y cómo vamos a encarar la discusión de la paritaria, los reclamos y las medidas de fuerza”, agregó.

Desde Fedun, consideraron que “aunque no es ideal, el acuerdo firmado ubica a esta paritaria entre las mejores del 2018” y advirtieron “que se mantendrán en estado de alerta para encarar la paritaria del año 2019 con el firme compromiso de seguir peleando por los derechos y la mantención de los salarios de todos los docentes universitarios y preuniversitarios”.

La Conadu Histórica rechazó de plano el acuerdo salarial por considerarlo “insuficiente”. Además de la escasez del monto, la federación cuestionó que el 10 por ciento se otorgue mediante sumas no remunerativas y no bonificables: “El acuerdo paritario suscripto supone no sólo una importante caída en el poder adquisitivo de los salarios, sino que profundiza el desfinanciamiento de las obras sociales y del sistema jubilatorio, además de destrozar la escala salarial como sucedió con las sumas en negro de la época menemista”, remarcaron.

Las asociaciones de base de Conadu Histórica exigen un aumento del 20 por ciento para compensar la pérdida salarial de 2018, un incremento del 35 por ciento para 2019, con cláusula gatillo, y el inmediato pase al básico de todas las sumas en negro. En diálogo con este diario, Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la Conadu Histórica, advirtió: “Si no hay respuestas satisfactorias en los días venideros, habrá con seguridad medidas de fuerza luego de Semana Santa”.