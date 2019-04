El dato que le llegó por otros

El yerno de Mirta Ruñisky declaró ayer que en 2014 le contó a Alberto Perassi el dato que tenía, por dichos de terceros, sobre el presunto aborto realizado por su suegra a Paula Perassi, la sanlorencina desaparecida desde 2011. Frente al Tribunal, Nicolás Vázquez aclaró que fue algo que le contaron, que no le consta; y agregó que hay dichos, en su primera declaración, que él no dijo. Varias veces, hizo hincapié en que por esos días estaba medicado por una fuerte depresión. La defensa le preguntó si alguna vez vio a Ruñisky hacer un aborto, y respondió que "jamás". También dijo que le llegó el dato de que la mujer estuvo presa cuando vivía en Misiones, aunque desconoce por qué delito. El hijo del principal acusado, Gabriel Strumia, aportó pruebas.

El hombre de 34 años era uno de los testigos más esperados en el juicio por la desaparición de la sanlorencina. Se presentó como empresario y dijo que vive en Buenos Aires con su esposa (hija de Ruñisky) y su hijo. El querellante Adrián Ruiz valoró que "no fue un testigo fácil" y que pudo tener que ver con que "convive con la hija de la acusada". De todos modos, destacó: "Podemos entender que Alberto no miente, que él le llevó esos dichos. Esto refuerza nuestra teoría del caso. Hay una estructura desaparecedora, un grupo que va a intentar poner en duda a la víctima y a todas las personas que quieren ayudar a la familia", dijo el abogado.

Vázquez manejó ayer desde Buenos Aires para prestar testimonio: "Me enteré por terceros y se lo expuse a Alberto. Fue lo que Roberto Bonetto (un colega remisero de Timbúes) y Ricardo Lugo (ex yerno de la acusada) me contaron. Soy seguidor de un programa de televisión donde se comentó el caso Perassi. Cuando me cuenta esto un colega, porque yo era remisero en Timbúes, me dijo dónde tenía que llamar, hablar con Alberto, fui y lo hice. Roberto y Ricardo me contaron que había un caso de una chica que le habían hecho un aborto y había fallecido, y que la autora había sido Ruñisky", dijo. "Comenté lo que me enteré por ellos: que en teoría Mirta era la responsable del supuesto aborto que se le realizó a Paula", relató sobre el dato que el padre de la víctima le dijo que tendría que dar en la Justicia. Tal como declaró Alberto, días atrás, el testigo agregó que como no estaba bien de plata, tras su declaración, Perassi le arregló el auto y no le cobró.

El fiscal Donato Trotta le pidió que leyera su primera declaración de septiembre de 2014. "Me entero del hecho Perassi hace dos semanas dado que yo había escuchado del tema hace 3 años pero sin tener nombre y apellido. Viviendo en Buenos Aires con mi mujer, la llama la madre y le dice que era muy probable que volviera a Misiones porque había hecho un aborto y le había salido mal. Hasta ahí, yo no sabía que se trataba de Paula Perassi. Me entero por Bonetto", leyó; pero aclaró que no recordaba haber mencionado una supuesta llamada entre Ruñisky y su esposa, y deslizó que se agregaron datos al documento que él no declaró. También dijo que Alberto estuvo en su declaración. Además, negó haber contado que la mujer interrumpió embarazos de sus hijas. "Jamás presencié o la vi a Mirta realizando un aborto, es lo que me entero por terceros", dijo.

La Justicia de San Lorenzo citó a Vázquez a un careo con Bonetto, quien negó haberle dicho tal cosa. Al salir, Vázquez lo grabó con su celular, y le dijo que no lo haga quedar como un mentiroso. Ese audio fue entregado al juzgado que investigó el caso.

En tanto, la defensa intentó demostrar ayer que Ruñisky. En un cuestionario para que conteste "sí o no" le preguntaron si le consta que la acusada haya hecho abortos, y el testigo respondió que no; que se presentó a la Justicia por un dato que le llegó.

Si bien reconoció que tenía problemas con su suegra en aquel momento, cuando se estaba separando de su pareja, negó que haya sido una venganza.

Más tarde, el hijo de Strumia, Nicolás, declaró que el día que Paula desapareció estuvo con su padre trabajando en un cerco para la pileta de su casa, y aportó una cámara al respecto. Sobre la versión que dio años atrás de que vio a Paula en una parada de colectivo, dijo que le pareció verla con un bolso, pero no estaba seguro.