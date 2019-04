El presidente Mauricio Macri fue esta mañana hasta el aeropuerto de El Palomar para despedir el primer avión de la compañía de bajo costo JetSmart. El mandatario elogió la “revolución de los aviones” low cost con la que desde el inicio de su mandato promete más trabajo “para los remiseros, los taxistas, los bares, hoteles” y aprovechó para denostar a Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera. “Antes por cuidar Aerolíneas no volaba nadie en el país”, soltó.

“Una revolución llegó al barrio. Son cientos de oportunidades que empiezan a volar con la revolución de los aviones”, dijo el Presidente al iniciar su discurso en el aeropuerto que los vecinos califican de “trucho” y sobre el que pesa una causa judicial por las irregularidades en la habilitación.

Macri aprovechó el primer vuelo de la compañía para anunciar que “en breve tendremos una conexión Mendoza-Tucumán y Salta-Tucumán” sin pasar por Buenos Aires. Los vuelos serían operados por compañías privadas a pesar de la primera persona del plural elegida por el mandatario. “Esto es trabajo para los remiseros, los taxistas, los bares, los hoteles, es una revolución que genera conectividad y nos acerca a nuestra afectos, es una revolución del federalismo”, dijo esperanzado en medio de la recesión y crisis económica que atraviesa el país.

“Every year more planes”, le dijo en inglés al titular de la compañía JetSmart y acto seguido aclaró en español: “Si no le traducimos no se compromete”, bromeó.

Macri aprovechó la oportunidad para apuntar contra Aerolíneas Argentinas, remarcó que la empresa era deficitaria y que las políticas proteccionistas perjudicaron el desarrollo de la industria. “Antes por cuidar a Aerolíneas no volaba nadie en el país. Queremos que Aerolíneas sea sustentable, que no pongamos ni un peso como no ponemos en las otras, que funcionan porque tienen pasajeros”, sostuvo el Presidente contra la aerolínea.