“Ustedes no tienen vergüenza”. Así arrancó el recibimiento de una mujer de Santa Fe a la que el intendente de la capital provincial y candidato de Cambiemos a la gobernación, el radical José Corral, encaró, en un acto de campaña. Corral debió irse ante las recriminaciones de la mujer.

Acompañado por periodistas, el referente macrista en Santa Fe quiso saludar a los vecinos como todo candidato en campaña, pero se llevó una sorpresa. “No me venga con ‘ahora’, no me cambie el discurso como ustedes siempre hicieron”, le dice Isabel Salinas, de 60 años, mientras Corral retrocede sobre sus pasos.

“Es un mentirosos serial”, dijo después la mujer a los periodistas que seguían a Corral en campaña. “La gente se está muriendo de hambre y no tiene trabajo”, recalcó sobre el hecho, en el barrio Deloit. “Hacen cualquier cosa y encima viene, ¿yo voy a aplaudir a un tipo de estos?” Me hubiera encantado que hubiera hecho un buen gobierno, no esto, yo veo gente llorando, les falta laburo y estos sinvergüenzas hacen lo que hacen”, siguió, mientras describía el panorama social.

Santa Fe tendrá sus PASO el 28 de abril y luego la elección a gobernador el 16 de junio. Corral ya fue bendecido por la Casa Rosada para ser el candidato de Cambiemos, en lo que marcó la fractura de la UCR con el socialismo gobernante. El intendente presidió el Comité Nacional de la UCR entre 2015 y 2017. Al candidato lo acompañaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.