“Creemos en un sistema universitario en el cual puedan entrar todos”, sostiene el nuevo titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Jaime Perczyk. El rector de la Universidad de Hurlingham fue electo esta semana al frente del CIN para el período 2019-2020 y, en diálogo con PáginaI12, analiza la situación del sistema universitario y científico en un contexto de ajuste presupuestario y creciente desfinanciamiento. Perczyk afirma que una de las prioridades de su gestión en el cuerpo que nuclea a los rectores será “construir una universidad más democrática y más inclusiva”. Además, destaca la conmemoración de los 70 años de la gratuidad universitaria en el país.

–¿Cuáles van a ser sus prioridades durante este año que le toca presidir el CIN?

–Hay un tema fundamental que es el financiamiento universitario y todo lo que de eso deriva: las paritarias docentes y no docentes, las partidas de funcionamiento, los aportes para ciencia y técnica, obras de infraestructura, becas de los estudiantes en cantidad y monto. Eso es una parte que es fundamental. Es evidente que hay una situación de ajuste que vive el país y en particular el sistema universitario. Nosotros estamos peleando, estamos luchando por los fondos necesarios para que el sistema universitario funcione correctamente. Y por otro lado, tenemos la firme decisión de empezar a instalar otro debate, los temas y los procesos que nos permitan discutir la universidad que queremos, hacia dónde va estratégicamente el sistema universitario argentino, para construir una universidad más democrática, más inclusiva, de mas calidad, pero en un país más justo y más democrático también.

–¿En qué situación presupuestaria están hoy las universidades?

–Con la inflación que hubo el año pasado más la que hay este año, los gastos de funcionamiento de las universidades quedaron reducidos y eso genera complicaciones porque, al mismo tiempo, los gastos de las universidades en general están dolarizados. Cuando uno compra computadoras, libros, insumos de investigación, todo eso está dolarizado. También está el aumento de las tarifas. Entonces hay un problema muy grande en la actualización de los gastos de funcionamiento. Y el otro reclamo tiene que ver con las becas de los chicos y de las chicas, que han quedado desactualizadas y el conjunto de rectores del CIN estamos reclamando que se actualicen esos montos porque los chicos son los que más necesitan el apoyo de la universidad y del Estado para seguir estudiando.

–¿Qué postura tiene el CIN con respecto al alarmante ajuste que propone el gobierno en el área de ciencia y tecnología?

–Ha habido un notorio recorte en el ingreso de investigadores. En las universidades de reciente creación había un programa de inserción de nuevos investigadores que fue ejecutado por la mitad y también hubo un reclamo en relación con eso. Y por otro lado, pedimos también una mejora y una transformación en las relaciones del Conicet con las universidades nacionales. Y que las universidades puedan mejorar su participación en el desarrollo y en el debate de los procesos de producción científica de la Argentina.

–Con la necesidad de reclamar cuestiones básicas como sueldos y presupuesto, ¿qué temas de la agenda académica quedan pendientes de abordar?

–El desarrollo científico, la mejora de la función de ciencia y técnica en las universidades queda fuera de la agenda cuando lo que tenés que discutir es cómo sobrevivís, cómo pagas salarios, cómo pagas gastos y cómo funcionas todos los días. La agenda de cómo mejorar el recorrido de los estudiantes, cómo hacer que logren desarrollar en tiempo y forma su carrera. Cómo hacer que no fracasen las universidades enseñando matemática en primero y segundo año. Cuando tenés que discutir la coyuntura, no podés discutir todo eso.

–Este año el CIN conmemora los 70 años de gratuidad universitaria. ¿Qué implica esa conmemoración?

–En noviembre de 1949, el gobierno de Perón decretó la gratuidad de la educación universitaria. Con la Reforma Universitaria del 18 y con la creación de nuevas universidades en el gobierno anterior, son iniciativas que produjeron un sistema universitario mucho más democrático, en el cual entran sectores sociales que en otros países no llegan a la universidad. Ese es el sistema democrático que queremos defender. Lo ponemos en la mesa porque es parte de la discusión del presente. Nosotros sabemos que en la Argentina hay sectores que, aunque no lo digan, quieren avanzar en arancelar la universidad. Y como eso es parte de nuestra historia, nosotros lo ponemos en el presente porque es el debate que queremos dar acerca del sistema universitario. No creemos en un sistema universitario que seleccione estudiantes, sino que creemos en un sistema universitario en el cual puedan entrar todos y todos puedan aprender.