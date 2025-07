En las efemérides del 6 de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1914. El asesinato de Delmira Agustini

La poeta uruguaya Delmira Agustini es asesinada por su ex marido en Montevideo. Tenía 27 años. En vida llegó a publicar tres libros modernistas: El libro blanco, Cantos de la mañana y Los cálices vacíos. Se casó en 1913 con Enrique Job Reyes, de quien luego se separó. En junio de 1914 se concretó el divorcio. Un mes más tarde, Job Reyes la citó y en ese encuentro en una habitación la mató de dos disparos en la cabeza para luego suicidarse. En los años siguientes aparecieron trabajos póstumos de Agustini, como El rosario de Eros y Los astros del abismo.

1935. Nace el Dalai Lama

Nace Tenzin Gyatso. En 1940, antes de cumplir los cinco años fue reconocido como Dalai Lama. Máximo líder del budismo tibetano, debió afrontar una tensa relación con la China de Mao en los años 50. El gobierno chino aplastó a la oposición tibetana y suprimió la autonomía de esa región. El Dalai Lama partió al exilio en la India en 1959 y desde entonces ha encabezado la protesta contra el gobierno chino. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1989.

1946. El nacimiento de George W. Bush

George W. Bush nace en Connecticut. Hijo homónimo del vicepresidente de Ronald Reagan y presidente entre 1989 y 1993, superó su adicción al alcoholismo y, convertido en un fervoroso cristiano, se dedicó a diversos negocios antes de saltar a la arena política. Gobernador de Texas desde 1994, compitió por la presidencia en 2000 y derrotó a Al Gore en una controvertida elección. Su mandato quedó marcado por los atentados del 11 de septiembre de 2001, que desembocaron en la invasión de Afganistán y, luego, por fuera de todo orden internacional, en la guerra que le declaró a Irak bajo el falso argumento de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. En su administración se avaló la tortura en Guantánamo y en Irak. Reelecto por amplio margen en 2004, apenas pudo responder ante el desastre del huracán Katrina, que arrasó Nueva Orleans, y el impacto de la crisis financiera.

1957. El día en que se conocieron John Lennon y Paul McCartney

John Lennon y Paul McCartney se conocen en un festival musical en la iglesia de St. Peter, en Liverpool. Un amigo en común los presenta y Lennon invita a McCartney a sumarse a su grupo, The Quarrymen. Es el comienzo de la génesis de los Beatles y de la asociación que cambiará el curso de la música popular.

1971. Muere Louis Armstrong

En Nueva York fallece una figura señera en la historia del jazz: Louis Armstrong. Había nacido en Nueva Orleans en 1901. Comenzó tocando la corneta y luego se pasó a la trompeta. A partir de 1925, Satchmo gozó de enorme popularidad con dos conjuntos, el Hot Five y el Hot Seven. Además de liderar su grupo y destacar como solista con la trompeta, Armstrong también incursionó en el canto con su voz grave. Formó una banda que luego redujo a un quinteto, el All Stars. También actuó en cine y el aeropuerto de Nueva Orleans lleva hoy su nombre.

1976. La Masacre de Palomitas

Once detenidos son sacados de una unidad penal en Salta y llevados al paraje Palomitas. Allí los fusilan y fraguan las muertes como un enfrentamiento. El coronel Carlos Mulhall había remitido a la Justicia el listado de presos para llevarlos del penal de Villa Las Rosas a la provincia de Córdoba. Salvo uno de los masacrados, todos estaban detenidos desde antes del golpe militar. Tenían militancia en Montoneros y el ERP. Mulhall, Hugo Espeche y Miguel Gentil fueron condenados a perpetua por la Masacre de Palomitas en 2010. En una segunda sentencia se condenó a Luciano Benjamín Menéndez. Hoy se intenta avanzar en la causa contra el juez federal Ricardo Lona, condenado por otros delitos de lesa humanidad, quien autorizó el traslado de los prisioneros.

1977. La Noche de las Corbatas

Comienzan en Mar del Plata los operativos de secuestros de abogados laboralistas, un hecho emblemático del terrorismo de Estado que se recuerda como Noche de las Corbatas. En total, y hasta el 8 de julio, secuestran a trece personas, de las cuales asesinan a ocho, después de torturarlas en dependencias de la Fuerza Aérea. Entre las víctimas figura Norberto Centeno, quien participó en la elaboración del Régimen de Contrato de Trabajo, en 1974. También matan a Jorge Candeloro, cuyos tormentos son presenciados por su esposa, Martha García, del grupo de sobrevivientes. Permanecen desaparecidos Tomás Fresneda, su esposa María de las Mercedes Argañaraz, Salvador Arestín, Raúl Alais, Néstor García Mantica y su esposa María Esther Vázquez. El oficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina es condenado en 2010 a perpetua por los crímenes de Centeno y Candeloro y otros delitos cometidos en la dictadura, incluyendo dos violaciones. El 6 de julio se recuerda como Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado.

1997. El hallazgo del cuerpo del Che Guevara

Después de casi treinta años, son hallados los restos de Ernesto Guevara en Bolivia. Las excavaciones en Vallegrande dan con una fosa común y se identifica al Che, asesinado el 9 de octubre de 1967 en La Higuera. Una semana más tarde, los restos llegan a Cuba. Allí le dan un multitudinario recibimiento. El Che Guevara es sepultado en un mausoleo en Santa Clara.

2019. Adiós a João Gilberto

Muere uno de los íconos de la bossa nova: João Gilberto. La muerte encontró al cantante y guitarrista a los 88 años en Río de Janeiro. Había nacido en Juazeiro, Bahía, en 1931. Fue uno de los puntales de la revolución musical surgida en Brasil a fines de los años 50. En 1964 unió fuerzas con el saxofonista Stan Getz para Getz/Gilberto, un disco que fusionó bossa nova y jazz y que resultó un éxito de ventas y de crítica. Colaboró con artistas como Tom Jobim, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, y sus dos esposas, las cantantes Astrud Gilberto y Miúcha (hermana de Chico Buarque).

2020. La muerte de Rosario Bléfari

Rosario Bléfari fallece a los 54 años en Santa Rosa, La Pampa. Había nacido en Mar del Plata en 1965. Fue un ícono del rock alternativo como cantante del grupo Suárez. También integró los grupos Sué Mon Mont y Los Mundos Posibles, y editó diez discos como solista. Actuó en cine, en películas como Rapado y Silvia Prieto, de Martín Rejtman. Escribió los libros de cuentos Mis ejemplos y Las reuniones, dos obras de teatro y cinco volúmenes de poesía.

2020. Fallece Ennio Morricone

Muere en Roma el compositor italiano Ennio Morricone, a los 91 años. Uno de los creadores más grandes de música para cine, logró fama con las bandas sonoras que compuso para Sergio Leone, como las de El bueno, el malo y el feo, Érase una vez en el Oeste y Érase una vez en América. También compuso la música de Novecento, Los intocables, Cinema Paradiso y Los ocho más odiados, que le valió el Oscar en 2015. En 2007 había recibido un Oscar a la trayectoria. Semanas antes de su muerte le habían concedido junto a su colega John Williams el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Además, es el Día Mundial de la Zoonosis.