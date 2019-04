El permiso solicitado por la ex presidenta Cristina Kirchner para visitar nuevamente a su hija Florencia en Cuba, donde sigue un tratamiento médico, fue objetado por el fiscal federal Diego Luciani. Según el fiscal del Tribunal Oral Federal 2, el pedido de la ex mandataria para ausentarse entre el 20 y el 30 de abril está muy cercano al inicio del juicio oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que tiene fecha para el 21 de mayo.

El dictamen del fiscal para oponerse al viaje de la senadora deberá ser analizada ahora por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Adriana Palliotti, quienes integran el tribunal que realizará el primer juicio oral contra la ex mandataria.

Cristina presentó ayer un escrito solicitando el nuevo permiso, a pesar de no tener prohibición para salir del país, ante los tres tribunales orales y el juzgado de Claudio Bonadio, que sustancian las 11 causas abiertas contra la líder de Unidad Ciudadana. El fiscal de la causa "Los Sauces" ante el TOF 5, Diego Velasco, se pronunció a favor de permitir el viaje solicitado. En tanto, el fiscal de la causa "Hotesur" ante el TOF 8, Marcelo Colombo, aún no emitió dictamen.

El primer viaje de la mandataria a Cuba, donde su hija Florencia sigue un tratamiento por linfidema, a causa de un estrés postraumático, ocurrió entre el 14 y 22 de marzo sin inconvenientes ni demoras en los plazos acordados ante la Justicia.

Luciani, según consignaron fuentes judiciales a Télam, consideró en su dictamen que el espacio de 21 días entre la fecha de regreso pautada por la ex presidenta y el inicio del juicio oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz podría poner en peligro el desarrollo del proceso, bajo el supuesto de que Cristina solicitará una prórroga de su estada. Algo que no ocurrió en el primer viaje.

El fiscal, quien no se opuso al anterior viaje de la senadora, señaló que pidió la misma medida en otras causas, entre ellas la que juzgó a la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti y al ex jefe de la Casa de Moneda, Armando Gostanián.

Florencia Kirchner está procesada en las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces, en las que se investiga supuestas maniobras de lavado de dinero a través negocios inmobiliarios y hoteleros, y en ambos casos deberá someterse a juicio oral y público.

La hija de la ex mandataria había viajado a Cuba a mediados de marzo para, con permiso de los tribunales que deberán juzgarla, hacer un curso de guión cinematográfico pero, durante su estada, pidió permiso para demorar su regreso y someterse al tratamiento recomendado.