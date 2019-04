A excepción del taller en After Effects, todas las actividades del Festival ANIMAL son con ingreso libre y gratuito. La propia Estefanía Clotti aclara: "Nos escriben de escuelas, para llevar a los alumnos. Si bien el festival está abierto para todo el mundo, no está apuntado al público infantil. No decimos que no, sino que no son animaciones sólo para chicos".

Sábado: Taller de Expresiones en After Effects, dictado por Luciano Degaetano, a las 10. A las 15: Charla con Dante Zaballa: Animar para atrás. A las 17.30: Largometraje inaugural La casa lobo (Chile, 2018),

de Joaquín Cociña y Cristóbal León. A las 19: Proyección de cortos de Luis Bras. A las 19.30: Proyección de cortos seleccionados.

El domingo a las 16 habrá Mesa de dibujo (espacio coordinado por Escuela para Animadores). A las 18 será la proyección de los cortos seleccionados. A las 20: Charla y perfo de Marcela Rapallo: Cuaderno animado, con DJ ani Booky. En paralelo, ambos días: Nimia (Feria de arte impreso y afines) y una muestra permanente de GIFS animados.