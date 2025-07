Algunos dirigentes del oficialismo despliegan una práctica política caracterizada por el insulto permanente y la generación de escenarios de crisis. La provocación tiende a ser el estilo dominante de la comunicación gubernamental.

En su libro “Los Ingenieros del Caos”, el pensador ítalo-suizo Giuliano da Empoli se refiere a una élite de políticos y comunicadores que utilizan las nuevas tecnologías digitales para generar intervenciones escandalosas, activar emociones extremas y alimentar las posverdades como narraciones falaces de los hechos. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Es lo que, por ejemplo, presenciamos sesión tras sesión en la Cámara de Diputados, entre otros escenarios políticos, sociales y culturales.

Sin embargo, el gobierno no puede tapar el sol con las manos. El miércoles logramos reunir el quórum y, antes de que se levantara la sesión, conseguimos el emplazamiento de comisiones para que se traten dos proyectos muy importantes: la declaración de emergencia pediátrica en el marco de la movilización y el cuestionamiento al estado del Hospital Garrahan, y el financiamiento universitario. Para tratar el primero de estos temas fueron emplazadas las comisiones de Acción Social y Salud Pública, Familias, Niñez y Juventudes y Presupuesto y Hacienda para que se reúnan el 8 de julio a las 12. En este caso, la iniciativa fue aprobada por 164 votos a favor y 66 en contra.

En cuanto al financiamiento universitario, los emplazamientos fueron a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda. La votación resultó afirmativa por 161 votos a favor y 68 en contra. En este caso, se logró fijar una reunión para el 8 de julio a las 16. Con dictámenes en estas comisiones, las iniciativas podrán ser llevadas al recinto.

Muchas veces, los intentos del oficialismo de bloquear el tratamiento de algunos temas en el Parlamento fracasan y una oposición integrada por diversos sectores termina imponiendo parte de su agenda. Prevalecen, entonces, las prácticas democráticas sobre las estrategias del desorden.

Mientras tanto, las arbitrariedades del fallo judicial que culminaron con la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner son seguidas por otras arbitrariedades: la persecución política y las detenciones injustificadas de un conjunto de personas, entre ellas, la funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, Alexia Abaigar, y de la presidenta del Bloque de concejales de Unión por la Patria de Quilmes, Eva Mieri. Los operativos de detención y las medidas de reclusión aplicadas son, por lo menos, desmesurados y difíciles de entender.

Un inmenso aparato político y mediático opera para naturalizar la prisión de la exprimera mandataria y las detenciones de dirigentes opositores.

En contra de esa naturalización, y a favor de la permanencia de Cristina en un lugar central de la agenda pública, se produjo la visita del presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la exprimera mandataria argentina. En una comunicación posterior, la ex presidenta afirmó: “hoy recibimos al compañero Lula en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un Poder Judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido político al servicio del poder económico. Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso hoy su visita fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”.

Poco después, el jefe de Estado brasileño señaló: “Le deseé toda la fuerza para seguir luchando con la misma determinación que ha caracterizado su trayectoria vital y política”. Y finalizó: “Que estés bien y continúes tu lucha por la justicia”.

Lula vino a la Argentina a la Cumbre del Mercosur, donde asumió la presidencia pro tempore del bloque comercial hasta fines de 2025. En ese escenario, fueron notorias las diferencias entre el primer mandatario argentino y su par brasileño. Javier Milei planteó, por ejemplo, que “si los socios del bloque prefirieran persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque, como ya he dicho, Argentina no puede esperar”.

El presidente brasileño señaló a su turno “uno busca los lugares donde se siente seguro, y para Brasil ese lugar es el Mercosur”. “Estar en el Mercosur nos protege”, agregó. “No podemos convivir con el negacionismo ambiental. El Mercosur necesita ser un bloque verde y comprometido con la sostenibilidad, o no tendrá futuro en el comercio global”, completó Lula.

Durante la semana también se produjo un intenso debate alrededor del fallo de la jueza de primera instancia de Estados Unidos Loretta Preska, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se realizó la estatización de la empresa en 2012. La actual administración ya adelantó que apelará el fallo y pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia.

El gobierno trató de colocar la discusión en una supuesta anomalía de la gestión de Cristina por la forma en que se reestatizó la petrolera. Pero el problema no fue la reestatización. El problema fue haberla privatizado, porque YPF nació como una empresa estatal y como un atributo de soberanía.

Si se convalidara el fallo de la jueza estadounidense, estos fondos globales estarían quedándose con la empresa, que, además, desde aquel momento a éste, incorporó nada menos que Vaca Muerta como nuevo espacio de explotación de petróleo y gas convencional y no convencional. En síntesis: los capitales globales se quedarían con las reservas de combustibles más importantes del país y la Argentina cedería toda su soberanía energética.

Ni la historia ni la política han llegado a su fin. El desorden es el estilo con el que hoy se presenta el neoliberalismo. Como ya sucedió otras veces, será superado por otro proyecto de país con crecimiento, defensa de la soberanía, distribución del ingreso e inclusión. Estamos dentro de la pesadilla, pero la pesadilla nunca dura para siempre.

* Diputado nacional Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario