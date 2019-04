El precandidato a gobernador del peronismo Omar Perotti, repite una consigna como un mantra: "Los santafesinos no votan delegados del poder central", dispara cuando se lo consulta sobre la nacionalización sí o no de los comicios provinciales. Insiste con que la unidad que alcanzó el peronismo es "para destacar" y celebra que la interna con María Eugenia Bielsa transcurra sin agravios y "en el marco de un debate político de altura". Consultado sobre lo que está en juego en Santa Fe en estas elecciones, Perotti asegura que tiene "la mejor propuesta para que la provincia no sólo reclame lo que le corresponde por coparticipación y en materia de obras públicas, sino que también debe liderar el proceso agroindustrial en el país". Y adelantó que en caso de ser electo luchará

"gobernar descentralizadamente, cerca de la gente trabajando con cada intendente y presidente comunal".

-¿Cómo evalúa ya en esta etapa el proceso de unidad que vivió el peronismo santafesino?

-De manera muy positiva. Fue un proceso que no se dió de un día para el otro pero que fue ocurriendo por la gran convicción y humildad de todos los sectores que comprendimos el potencial que eso nos daba como fuerza política. Con Alejandra Rodenas acompañándome en la fórmula, con Leandro Busatto encabezando la lista de diputados provinciales, con Norma López en la senaduría para el departamento Rosario y con Roberto Sukerman como candidato a intendente de Rosario; tenemos un gran potencial como grupo polítíco y con postulantes con reales posibilidades de hacer una muy buena elección. Y de ofrecer una alternativa real a todos los santafesinos. Tenemos condiciones y un proyecto superador para gobernar Santa Fe y cortar

con la hegemonía del socialismo.

-Pero esa unida no fue total y hubo que llegar a una interna.

-Sí, pero se avanzó todo lo que se pudo. El proceso interno que afrontamos lo hacemos con una gran madurez y sin perder el objetivo que es fortalecer al peronismo. Yo estoy muy satisfecho con estas internas porque no hay agravios, hay debate político con altura y una plena conciencia de que estamos para ofrecer una gran alternativa política para todos los santafesinos.

-¿Qué destino quiere que tenga Santa Fe en el panorama nacional si le toca estar al frente de la provincia?

-No solamente pelearemos por los recursos de coparticipación o las obras nacionales que se tendrían que hacer. Tenemos que ser los

abanderados de la producción y el trabajo, la provincia tiene que liderar la agroindustria.

-Algunos lo critican por no ser lo suficientemente crítico con el macrismo.

-A los gritos no se resuelven las cosas, hay que ser duros con los problemas, no con las personas. Por más que no esté a los gritos, no

insulte, no quiere decir que no esté firme. Jamás en campaña respondo a un agravio, por ejemplo. Creo que es una pérdida de tiempo y que la gente no necesita eso. Yo soy muy crítico de cualquier política que anteponga lo financiero a lo productivo. Cuando prima lo financiero a la producción le va muy mal.

-Donde sí se lo nota muy crítico del gobierno provincial es manteria de seguridad.

-No es para menos, no se resolvieron cuestiones muy graves y la gente sufre. Lo que planteamos es muy distinto a lo que existe hoy, estoy convencido de que podemos cuidar mejor a la gente. Hay que conducir a la Policía, el gobernador tiene las facultades. Que después colaboren los intendentes y presidentes comunales en prevención, pero no se puede tirar toda la responsabilidad, hay que reestablecer las jerarquías, tener una fuerza bien entrenada, con más capacitación y remuneración. Eso será fundamental. Hoy recorremos los barrios de Rosario y vemos con mucha preocupación que el pequeño comerciante que hace una inversión para embellecer su local, termina trabajando tras una reja para que no lo asalten. Es muy triste porque la gente nota un abandono de parte del Estado que es muy notorio. Sabemos que es un tema complejo pero también sabemos que hay que cambiar el camino porque lo que se hizo hasta ahora no dió resultados y todos los indicadores empeoraron. Nadie pudo explicar todavía seriamente la proliferación de armas de fuego, por ejemplo. Y es en ese marco donde siguen las balaceras y crecen lamentablemente la cantidad de víctimas fatales.

"No solamente pelearemos por los recursos, la provincia tiene que liderar la agroindustria a nivel nacional".

-Usted es un dirigente que viene de la producción y se lo ve visitando muchas industrias en la campaña.

-Sí y alguno me critica por eso. Pero yo creo firmemente en la capacidad emprendedora y creadora del santafesino que inspiró, por ejemplo, tantos proyectos en Rosario. Creo en el talento de los jóvenes. Por eso me gusta escuchar a los que producen, porque dan empleo, porque alimentan a una sociedad, porque tienen sueños de manera permanente.

-Un tema en el que se lo criticó bastante fue por su postura en el debate sobre el aborto legal cuando le tocó intervenir como senador nacional. ¿Cree que es un tema superado o que va a tener alguna injerencia en estas elecciones?

-Mire, yo no especulo con este tema y lo abordo siempre que sale el debate. Yo lo que siempre creí es que hay que darle a la problemática un piso legal distinto. Hoy tenemos ocho provincias que no tienen el protocolo que pidió la Corte. Como gobernador voy a respetar ese protocolo. La discusión (en el Congreso) enriqueció a cada familia, a cada oficina, Argentina fue cruzada por ese tema. Pero a la mujer desde lo legal la dejamos en el mismo lugar. Debemos seguir debatiendo.

"Estoy convencido de que podemos cuidar mejor a la gente. Hay que conducir a la Policía, el gobernador tiene las facultades".

-¿Por qué cree que el peronismo hoy tiene otras chances en Santa Fe?

-En la elección pasada estuvimos a 23 mil votos, pero quedó claro que la posibilidad de triunfo está. Seguimos aprendiendo, formando equipos, tenemos la madurez suficiente para encaminar Santa Fe muy bien. La gente necesita otra opción. Hay que estar a la altura de lo que el santafesino quiere en medio de una crisis que el gobierno nacional nos deja.

-¿Cree que en medio de esta crisis el gobierno provincial podría haber hecho más?

-No tengo dudas. Así como absorbio cuestiones vinculadas a la salud pública podría haber absorbido cuestiones vinculadas a la tarifas de los servicios, a créditos subsidiados para emprendimientos productivos. Nosotros decimos siempre que Santa Fe es un gigante dormido al que hay que despertar. Es obvio que las polìticas nacionales son determinantes, pero siempre hay mecanismos para contrarestar esas dificultades. Creo que no se recurrió a todas las posibilidades que aquí tenemos.