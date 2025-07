En las efemérides del 16 de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1914. Nace Guillermo Divito

En Buenos Aires nace Guillermo Divito. Dibujante y humorista, creó la revista Rico Tipo en 1944. Allí popularizó a sus célebres chicas caricaturizadas. También fue el responsable de la tira El otro yo del Doctor Merengue. Perdió la vida en un accidente de auto en Brasil, el 5 de julio de 1969.

1934. El nacimiento de Tomás Eloy Martínez

En Tucumán nace Tomás Eloy Martínez. Escritor y periodista, comenzó en La Nación y más tarde pasó por Primera Plana y La Opinión. En 1975 se exilió en Venezuela, luego de la publicación de La pasión según Trelew, su libro sobre la masacre de militantes políticos en una base de la Armada. Antes había aparecido su primera novela, Sagrado, y entrevistado a Juan Perón en Puerta de Hierro. En 1979 se publicó Lugar común la muerte. En 1985 vio la luz La novela de Perón, a la que siguieron La mano del amo en 1991 y la exitosa Santa Evita, en 1995. Con El vuelo de la reina ganó el Premio Alfaguara en 2002. Luego llegaron las novelas El cantor de tango y Purgatorio. Dirigió el suplemento Primer Plano en PáginaI12. Falleció en 2010.

1943. Nace Rubén Rada

Rubén Rada nace en Montevideo. Uno de los artistas más populares de la música rioplatense, integró varios grupos antes de lanzarse como solista. Se instaló en México a comienzos de los 90 y tocó como telonero de Sting, además de colaborar con Jon Anderson. Regresó al Río de la Plata y sigue en actividad. Entre otros, ha trabajado con Eduardo Mateo, Litto Nebbia, Hugo Fattoruso y Javier Malosetti. También apareció en cine y TV, y recibió un Grammy a la excelencia musical en 2011.

1948. El nacimiento de Cecilia Rossetto

Nace la actriz y cantante Cecilia Rossetto en la localidad de Nueve de Julio. Hija del ajedrecista Héctor Rosetto, uno de los más importantes de la Argentina, ha destacado en cine, teatro y televisión. Su pareja, el actor y músico Hugo González, está desaparecido desde agosto de 1976. En el plano musical, se centró en el tango, y con ella han colaborado, entre otros, dos músicos que estuvieron junto a Astor Piazzolla: el pianista Pablo Ziegler y el bandoneonista Daniel Binelli. Ha sido agregada cultural en el consulado argentino de Barcelona.

1948. Nace Rubén Blades

Nace Rubén Blades en Panamá. Se instaló en Nueva York, donde colaboró con Willie Colón en la popularización de la salsa en los Estados Unidos. Convertido en uno de los artistas latinos más importantes de las últimas décadas, además de su extensa carrera musical se suman sus incursiones como actor. Fue candidato a la presidencia de Panamá en 1994: quedó tercero con el 20 por ciento de los votos. Entre 2004 y 2009 fue ministro de Turismo del gobierno de Martín Torrijos.

1950. El Maracanazo

Maracanazo en Río de Janeiro. La selección uruguaya derrota a la brasileña y se queda con el campeonato mundial de fútbol. El título se define en un cuadrangular, no en una final. Brasil y Uruguay se miden en el último partido. España y Suecia ya no tienen chances y los locales llegan con un punto más, con lo que les alcanza el empate para ser campeones. Uruguay debe ganar para dar la vuelta. Friaça abre el marcador a los dos minutos del segundo tiempo ante casi 175 mil espectadores, la mayor concurrencia jamás registrada en un estadio. Juan Alberto Schiaffino iguala a los 20. Cuando faltan once minutos para el final, un disparo de Alcides Ghiggia se convierte en el gol del triunfo charrúa. La desolación brasileña es total. A tal punto, que después del partido se cambia el color blanco de la camiseta y se lo reemplaza por el actual amarillo con vivos verdes. Ghiggia falleció a los 88 años el 16 de julio de 2015, exactos 65 años después de su histórico gol.

1977. Muere Enrique Pichon-Rivière

A los 70 años fallece en Buenos Aires el médico psiquiatra Enrique Pichon-Rivière. Nacido en Ginebra, Suiza, llegó de pequeño con su familia a la Argentina. Se instalaron en el Chaco santafecino. Terminó sus estudios de medicina en 1936 y cuatro años más tarde fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Ese grupo fue pionero en la introducción del psicoanálisis en el país. Entre otros, estuvieron Marie Langer, Arnaldo Rascovsky y Arminda Aberastury, esposa de Pichon-Rivière. Este se alejaría de la APA y crearía la Primera Escuela Privada de Psicología Social y, más tarde, el Instituto Rosarino de Estudios Sociales.

1999. La muerte de John Kennedy Jr.

Un accidente de aviación termina con la vida de John Fitzgerald Kennedy Jr. El hijo del asesinado presidente de los Estados Unidos piloteaba un Piper Saratoga rumbo al casamiento de una prima. Con él viajaban su esposa, Carolyn Bessette y su cuñada, Lauren. Kennedy, de 38 años, no tenía habilitación de vuelo instrumental y despegó en condiciones visuales tales que apenas podía hacerse uso de las reglas de vuelo visual, es decir, depender solamente de la vista del piloto. El Piper Saratoga cae en el mar frente a la costa de Massachusetts. Los restos del avión son hallados el 20 de julio y al día siguiente se recuperan los tres cadáveres. La autopsia certifica que Kennedy, su mujer y la hermana de esta murieron al momento del impacto.

2014. Adiós a Johnny Winter

A los 72 años muere en Zúrich, Suiza, uno de los principales guitarristas de blues: Johnny Winter. Con apenas 21 años tocó en Woodstock, y ya era una estrella en ese momento. A finales de los 70 produjo varios de los trabajos de Muddy Waters, uno de los patriarcas del blues. Estaba de gira en Europa al momento de su muerte.

Además, se celebra en Corrientes el Día de la Coronación de la Virgen de Itatí.