DECISIONES, INCERTIDUMBRE

Y EL CEREBRO

Paul W. Glimcher

Fondo de Cultura Económica

Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que el comportamiento humano, en particular el del cerebro, estaba determinado por ciertas variables susceptibles, si no de modificarse, si al menos de medirse. Desde la antigüedad se debate si el ser humano tiene un destino escrito, si existe el libre albedrío, si en realidad siempre se toman las mejores decisiones. De acuerdo con la mentalidad cartesiana, el ser humano debería seguir el camino más adecuado para su bienestar o supervivencia, y es evidente que no siempre sucede así. El autor propone en esta obra la aplicación de la teoría de los juegos y el principio de incertidumbre al funcionamiento del cerebro para tomar decisiones, de modo que el papel de la intuición y la probabilidad cobra mucho más importancia en el devenir de la especie humana.