Desde 2016 no hay programas nuevos de Peter Capusotto y sus videos. “Desde entonces se repite. No hemos conseguido financiamiento, ya no con la expectativa de hacer doce programas o una temporada, sino, aunque sea, pocos programas, de corta duración, o fragmentos”. Los viejos episodios se transmiten por Canal 9 los domingos a las 23. “No hay nadie que lo produzca, pero está vivo el programa en nosotros. Supongo que tiene que ver con un tema económico, sobre todo tratándose de un programa que ya no es novedad. La guita se está guardando más que poniéndose en juego”, intuye Capusotto.