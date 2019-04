¿Cuál es tu reflexión sobre el escenario de este año electoral?

–Por un lado, pienso que (Mauricio) Macri solamente se sostiene por Cristina (Fernández). Una cosa es que ella se presente y otra que no. Pero ya no pienso en términos de quién se va a presentar, sino en que no sé el devenir de nuestro país. En qué puede pasar de acá a un mes. Si Cristina se presenta, le va a dar más envión a Macri, porque la discusión se va a definir en los dos modelos. Habrá alguien que habrá creído que era necesario un cambio hecho por jóvenes emprendedores exitosos, que son lo mismo de siempre que vuelve, porque se disfraza de otra cosa y porque la memoria es una borracha que no sabe qué pasó el día anterior. El plan económico de la dictadura y éste no tienen diferencias. No está la misma metodología. Hay como un cuento de ficción, un guión de (Sylvester) Stallone, donde van presos unos y los otros no... La complejidad de lo electoral es, primero, hasta dónde se siguen llevando puesto todo. Qué es lo que queda con un Fondo Monetario que te gobierna. “Si quieren pesada herencia, ya la van a tener”, se llama. Hasta dónde se sostiene la propia tensión. Son depredadores. Hay un nivel de obscenidad y depredación muy grave.