El ex ministro de Economía Roberto Lavagna ya eligió el lugar que funcionará como su bunker de campaña y en los próximos días se instalará allí. No parece ser un problema que su eventual precandidatura presidencial sólo será confirmada si hay “consenso” en el arco opositor. El bunker del ex funcionario será un piso de más de 600 metros cuadrados, ubicado en un edificio de arquitectura francesa de más de 100 años de antigüedad que se encuentra en el barrio porteño de Retiro, en la calle Paraguay 1132, frente a la Plaza Libertad. “Es un lugar adecuado para poder recibir y gestionar una campaña tendiente a formar un frente de unidad que tiene que producir consensos”, definieron desde el círculo de Lavagna, según consignó la agencia Noticias Argentinas. El costo del alquiler rondaría los 10 mil dólares mensuales, es decir, casi 500 mil pesos.