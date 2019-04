"Nosotros sabemos que hoy estamos jodidos con la inflación" fue la frase frontal hasta el sincericidio que soltó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El escenario donde la funcionaria se permitió frases de campaña fue la Universidad Georgetown, donde la escuchaba un auditorio con estudiantes argentinos, funcionarios de la embajada en Washington y la embajadora argentina ante la OEA, Paula Bertol.

"Nosotros sabemos que hoy estamos jodidos con la inflación. Y lo digo con la palabra perfecta, jodidos por la inflación. Pero el problema de la Argentina va mucho más allá de la inflación de ahora. El problema de la Argentina es que la Argentina se ha achicado porque ha estado gobernada durante años, años y décadas por mafias que se apropiaron de la Argentina", fue la reflexión de la ministra sobre la crisis inflacionaria. Los dichos de Bullrich llegan al finalizar una semana marcada por los anuncios oficiales de que se planea llamar a las empresas proveedoras de alimentos y supermercados para pautar el congelamiento de 40 productos de primera necesidad hasta las elecciones generales de octubre.

Acorralado ante la caída en las encuestas, el Gobierno busca con este plan mostrar algún tipo de reacción ante una inflación que no cede a causa de la propia política económica que viene llevando adelante, que entre otras medidas incluye tarifazos y una apertura indiscriminada como la base de una crisis cambiaria que hizo explotar la inflación.

Desde que asumió Mauricio Macri la inflación en la canasta básica bienes y servicios ya suma un 187 por ciento. Aun así, lo que está en discusión en la Argentina, según las palabras de la Ministra, "no es simplemente la inflación como un fenómeno del día, de ayer", sino "una discusión de hace 100 años".

Bullrich se refirió también a los rumores de que podría llegar a acompañar al presidente como vice en la boleta. Aseguró que no ha tenido ninguna señal de que el presidente Mauricio Macri quiere que lo acompañe en la fórmula para este año, pero dejó una puerta abierta al afirmar que: "Por supuesto que cualquier cosa que el presidente me pida en la necesidad de todo Cambiemos, lo voy a hacer. Pero creo que va a ser una decisión de Cambiemos, más de fondo. No quiero pensar en eso, sino seguir concentrada en la tarea que estamos haciendo".