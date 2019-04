Desde Santa Fe

Claudio "Turco" Cherep ganó un Martín Fierro como periodista ambulante por el país. Hoy sigue sus recorridas como candidato a senador por Unidad Ciudadana en el departamento La Capital, pero lo que ve en los barrios olvidados de Santa Fe agita los fantasmas del desplome social de la Argentina. "Es impresionante. Desde el 2001 no venía una cosa así", dice en diálogo con Rosario 12. Los santafesinos están abrumados por el mal vivir, las necesidades y la falta de sustento. "Nos dicen que quieren comer, que no llegan a fin de mes, que falta trabajo". Los que más padecen son niños y viejos. Y apenas comienza sus caminatas por el oeste y la zona norte, en las charlas de vecinos aparece lo que él llama un "rezo laico". "¿Cuándo vuelve Cristina? Con ella comíamos", le preguntan algunos. "¡Que vuelva Cristina!", le plantean otros. Y desde esa empírica, Cherep interpela el discurso hegemónico de mesas de arena y estudios de TV. "Los sectores que niegan a Cristina se van a llevar una sorpresa electoral que no está medida en las encuestas", afirmó.

Cherep escribe y cuenta lo que ve y le dicen en los barrios. Denuncia el "modelo" de Mauricio Macri y de sus seguidores, entre ellos José Corral. "Es un esquema de aniquilación y de genocidio por goteo" -lo define- que si se "consolida" en las urnas en las elecciones de junio y octubre "puede tener consecuencias mucho más graves que las que ya tiene".

"Esta es una pelea de modelos", insiste. "O se consolida el saqueo del macrismo o se genera la idea de una vuelta al reparto equitativo de la riqueza. No creemos en la idea de ser fundacionales en política. Pero hay dos modelos" en pugna. "Nosotros adherimos al que dio resultados, no hace 50 años, sino hace tres años, cuando Macri no estaba" en la Casa Rosada.

"En este contexto, necesitamos consolidar una fuerza con un discurso verdaderamente opositor. Y esa fuerza opositora es el kirchnerismo. Trabajamos para sostener el modelo kirchnerista en octubre con la vuelta de Cristina. Y si no es con Cristina, tenemos referentes del espacio como el propio Agustín Rossi que está dispuesto a jugar la partida", agregó.

El voto en las elecciones de junio y octubre "será de responsabilidad extrema y de conciencia política", señala Cherep. "La idea de la conciencia es un término que se dejó de usar. Lo que planteamos es recuperar conciencia política para que los vecinos" voten en defensa propia y no en contra de ellos mismos. "El macrismo ha generado a través de los medios hegemónicos y de la idea lavada de la política lo que no sucedió antes, que la derecha llegue al poder por las urnas. Lo que oponemos es la formación de conciencia política para que no voten en contra de ellos mismos", que es lo que sucedió en 2015.

-¿Cuál es su experiencia en los barrios?

- La realidad es que los sectores que niegan a Cristina a lo mejor se llevan una sorpresa electoral que no está medida en las encuestas, pero que uno ve en el cara a cara. Cuando uno recorre los barrios, en el oeste y en el norte, en los lugares más olvidados, ve que hay conciencia, absoluta conciencia, y plantean la idea como un rezo laico: '¡Que vuelva Cristina!' -contesta. "En los barrios nos piden que vuelva Cristina, a quien asocian con mucha conciencia de clase a la posibilidad de que los pibes puedan tener las vacunas, las notebook, que los viejos se puedan jubilar, que la asignación por hijo no sea devorada por la inflación. Es una realidad palpable".

-¿Así lo dicen? ¡Que vuelva Cristina!

-Si, es impresionante. A veces, volvemos conmocionados y como kirchneristas, emocionados. Apenas uno camina cinco cuadras hacia el oeste el panorama es absolutamente distinto a lo que se escucha en los medios. Con Cristina comíamos. Uno cree que la gente nos va a plantear la agenda legislativa, ¡las pelotas! Nos dicen que quieren comer, que no llegan a fin de mes. Es impresionante. Desde el 2001 cuando trabajé como periodista, no veía una cosa así. No hace falta ir hasta el último rincón del oeste, apenas comenzás a caminar en los barrios vulnerables, más aparece ese discurso.

Cherep encabeza "la lista de Cristina", como la llaman. El candidato a intendente de Santa Fe es el ex diputado Alejandro Rossi, hermano del jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Y los candidatos a concejales el profesor Federico Fullini y la periodista Mariana Steckler.