El Tribunal Superior de Bogotá denegó la solicitud hecha por la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe de una medida provisional para suspender la detención domiciliaria del exmandatario, condenado en primera instancia a doce años de cárcel por fraude procesal y soborno en actuación penal.



El tribunal resolvió, ante las medidas cautelares solicitadas por la defensa del expresidente, "no decretar la medida provisional" y advirtió que ante esta decisión "no proceden recursos".



Sin embargo, la cámara continúa estudiando una acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por los abogados de Uribe, que solicitan la libertad inmediata de su cliente.



"No se accederá a decretar la medida provisional solicitada, lo cual en manera alguna significa que a partir de esta providencia se desprenda el sentido del fallo que se vaya a emitir cuando se resuelva la presente acción, el cual deberá estar precedido de los elementos de juicio que en forma oportuna habrán de allegarse", explicó el tribunal.

Requisitos

El magistrado Leonel Rogeles Moreno, encargado de estudiar la solicitud de libertad inmediata que la defensa incluyó en la acción de tutela, encontró que ésta “no cumple los estándares de urgencia, necesidad, impostergabilidad, requisitos sine qua non para que, en estos casos, el juez constitucional intervenga desde el inicio del trámite de la tutela, en la forma antes pretendida,” informó elpaís. com.

El abogado Jaime Granados, que interpuso la acción de tutela este lunes, consideró en su recurso que la sentencia del pasado 1 de agosto "transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez".

En esa dirección, el equipo jurídico de Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, pide que se amparen esos derechos y que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras avanza el proceso de apelación.

El objetivo de esta acción constitucional, un mecanismo que se utiliza cuando se considera que se ha vulnerado un derecho fundamental, es que el expresidente pueda apelar el fallo de la jueza, de primera instancia, en libertad.

Póliza

Ayer los abogados de Uribe informaron que pagaron la póliza que le exigió la jueza Sandra Heredia y está a la espera de que se resuelva tutela presentada por la defensa para suspender prisión domiciliaria, según informó Eltiempo.com.

El medio colombiano informó que pago de la póliza de más de cino millones de pesos se concretó como parte de los trámites administrativos para cumplir con el subrogado de la detención domiciliaria ordenada contra Uribe. Esta garantía corresponde a cuatro salarios mínimos, equivalentes a 5.694.000 pesos colombianos, y es requisito para la ejecución de la medida de arresto en su domicilio, mientras avanzan los recursos legales.



Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, fue sentenciado en primera instancia a doce años de cárcel en régimen domiciliario, a una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y a la inhabilitación por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.



Heredia, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, ordenó la detención inmediata de Uribe al leer la sentencia, a pesar de que el fallo aún será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que debe pronunciarse en segunda instancia a más tardar en octubre próximo. Heredia amplió en dos días, hasta el 13 de agosto, el plazo para que la defensa de Uribe presente la apelación de la condena.