En el estadio Único de San Nicolás
Platense y Estudiantes empatan 0-0 hoy en vivo, por el Trofeo de Campeones: minuto a minuto
El Calamar y el Pincha se enfrentan por toda la gloria. Las formaciones de Walter Zunino y Eduardo Domínguez. Cómo seguirlo por televisión y on line.
20 de diciembre de 2025 - 21:02
Deportes
Gobierno para ricos, deporte desfinanciado y clubes pobres
Por
Gustavo Veiga
El partido, minuto a minuto
Platense vs Estudiantes hoy en vivo, por el Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones
El volante central llegó a préstamo y ya firmó su contrato
Fausto Vera, el primer nombre para el nuevo River
El presidente de San Lorenzo juega sus fichas en los tribunales
San Lorenzo: Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía