El 70 por ciento no sale del pozo, el 30 recibe beneficios, gana millones y no derrama
El relato trunco de una economía para brindar con agua
Menos de 24 horas le duró al Gobierno el festejo del espejismo de marzo porque las consultoras ya tienen caídas de actividad en abril. Un informe de la City precisa que el petróleo va camino a exportar el doble que el agro, dos sectores a los que Milei les bajó impuestos y no crearon puestos de trabajo. Asimismo, construcción, industria y comercio están hasta 20 puntos por debajo de los niveles del 2023. El debate Milei-Caputo para evitar una derrota segura en el 2027.