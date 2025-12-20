Omitir para ir al contenido principal
La policía arrestó a un hombre de 42 años
Nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela
La detención se produjo después de un allanamiento. El hombre está vinculado al grupo.
20 de diciembre de 2025 - 15:55
El triple crimen ocurrió el 19 de septiembre de 2025.
Florencio Varela
