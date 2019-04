El gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional de la UCR Alfredo Cornejo expresó fuertes críticas a la alianza gobernante de la cual él también forma parte: consideró que la política para controlar la inflación "ha fracasado rotundamente".

“Es necesario tener una economía más sana para que la gente pueda desarrollar sus tareas y proyectar sus inversiones. Esto es una condición sine qua non pero no suficiente porque no ha podido el gobierno nacional controlar la inflación. No me guardo palabras en este sentido”, indicó el líder radical en declaraciones publicadas por el portal de Diario Uno. Asimismo, Cornejo advirtió que para controlar la inflación “se requieren otros instrumentos que el Gobierno no ha querido implementar y que parece que ya es imprescindible hacerlo".

"La pura política monetaria y fiscal para controlar la inflación ha fracasado rotundamente", declaró el actual titular del Radicalismo en el contexto de la fiesta de la Ganadería de Las Heras, quien también remarcó que "todos los instrumentos monetarios y fiscales hay que tenerlos y es necesario no gastar más de lo que se ingresa, como hemos hecho en Mendoza”

En ese sentido, consideró que hay que "controlar los precios vía acuerdo de precios y no control ni congelamiento, sino acuerdo de precios con los formadores de precios".

Además, dijo que existe “una necesidad de acuerdo de precios en esas dos o tres cabezas y que el Gobierno tiene que tener instrumentos legales para sancionar al que tiene posición abusiva de mercado.

Las críticas del gobernador cuyano llegan en un momento de creciente malestar hacia el interior del radicalismo que se expresa en un debate entre quienes exigen un mayor nivel de participación en el gabinete nacional, con cargos, y quienes consideran que influir sobre la agenda política es suficiente para mantener la coalición en equilibrio.