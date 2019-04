El gobernador Gustavo Bordet fue el candidato más votado en las elecciones primarias de Entre Ríos y quedó posicionado para lograr la reelección, con un 55,56 por ciento de los votos, al cierre de esta edición, con el 36 por ciento de las mesas escrutadas. Su principal competidor, el postulante de Cambiemos Atilio Benedetti, que contó con el apoyo del presidente Mauricio Macri, quedaba muy atrás con un 36,3 por ciento de los votos. La elección no le dio buenas noticias al gobierno nacional, que esperaba romper una racha negativa de malos resultados electorales en Neuquén, Chubut, San Juan y Río Negro. En Paraná, el candidato de Cambiemos, Sergio Varisco, denunciado por su relación con el narcotráfico, quedó en riesgo de perder la intendencia ante un peronismo unificado (ver aparte).

Bordet quedó bien posicionado para ir por la reelección en las elecciones del 9 de junio.

Con excepción del Partido Socialista, todos los espacios presentaron listas únicas a nivel provincial, por lo que las elecciones primarias dieron una suerte de foto de lo que serán las generales del 9 de junio. La participación fue alta, según difundió el gobierno provincial: llegó al 79,64 por ciento. Se trató de la primera contienda que enfrentó a Cambiemos con el peronismo sin partidos provinciales que tercien con chances en la disputa del poder.

Son, además, las primeras elecciones en las que se elegirán candidatos para dirigir las comunas entrerrianas recientemente creadas, y las primeras de cinco municipios (Pueblo Brugo, María Luisa y El Pingo; en Paraná; Aldea Brasilera, en Diamante; y El Brillante, en Colón). Más allá de algunos problemas con la página web del tribunal electoral, la elección no tuvo sobresaltos.

Peronismo unido

El gobernador Bordet se juega su reelección. Consiguió un espacio unificado del peronismo, que reúne a once partidos, incluido el kirchnerismo. En la fórmula. Lo acompaña Laura Stratta, su actual ministra de Desarrollo Social. El frente además del PJ tiene como integrantes al Movimiento por Todos, Frente Entrerriano Federal, Compromiso Federal, Unión Popular, Frente Grande, los partidos de la Cultura, Educación y el Trabajo, Solidario, Comunista, del Trabajo y el Pueblo. Ayer, al ir a votar en Concordia junto con su hija de 16 que votaba por primera vez, Bordet dijo: “Confiamos en lo que hemos propuesto a los entrerrianos, que se sabrá valorar”.

Su rival es el radical Atilio Benedetti, quien ayer al votar dijo que “cada entrerriano, con su voto, tiene la oportunidad de ir definiendo el futuro de la provincia” y pidió ir “a votar porque se juega el futuro de todos”. “Espero que todos puedan expresar su voluntad con libertad y sin extorsiones”, remarcó. Su compañero en la boleta es el intendente de Basavilbaso, el macrista Gustavo Hein. Una fórmula íntegramente masculina.

El espacio que lidera abarca además del PRO y la UCR, al GEN de Margarita Stolbizer, al Movimiento Social Entrerriano, al partido Fe del difunto Gerónimo “Momo” Venegas y a Unión por la Libertad.

Cambiemos basaba sus esperanzas en que, en 2017, Benedetti superó al PJ local con el 53 por ciento de los votos como candidato a diputado. El peronismo quedó atrás con un 38 por ciento. Entre Ríos aportó en esa elección el mejor número para el macrismo. Claro que en ese año el peronismo fue dividido.

La ambición de Cambiemos era romper una racha muy negativa con derrotas en Neuquén, Chubut, San Juan y Río Negro. Para esto, y a diferencia de lo que ocurrió en esas provincias, el macrismo jugó de forma más decisiva en armar los acuerdo electorales, en los que talló personalmente el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que hasta comienzos de este año sonaba como un posible candidato a gobernador. El ministro abandonó esa posibilidad cuando las encuestas empezaron a mostrar un escenario complicado y, sobre todo, a partir de que Cristina Fernández de Kirchner bajó a sus candidatos y acordó con Bordet para ir con una lista unificada. Así, Sergio Urribarri no dividió el voto con Bordet, algo con lo que a principios de este año contaban en la Rosada para pelear la gobernación de Entre Ríos. “Triunfó el peronismo unido, mis felicitaciones. Macri y Benedetti jugaron sucio y no les salió. Me atacaron sistemáticamente pese a no haber sido candidato”, sostuvo Urribarri.

No obstante, en este caso, el presidente Mauricio Macri se implicó en forma directa con visitas a la provincia. “No queremos repetir la historia. No podemos volver a probar las mismas cosas de hace 80 años y que no funcionaron”, dijo Macri en una recorrida a comienzos del mes por obras que, en verdad, financió en un cien por ciento el gobierno provincial.

Derrota amarilla

Los resultados no acompañaron la expectativa oficial. Con poco entusiasmo, pocos minutos después de las 21, Benedetti sostuvo: “Ha sido una fiesta cívica en Entre Ríos. La verdadera campaña empieza mañana”. “Vamos a recorrer incansablemente cada rincón de la provincia para hablar cara a cara con los entrerrianos y para plantear por qué es necesario dejar atrás 16 años de estancamiento en nuestra provincia”, aseguró, junto al ruralista Alfredo de Angelis y el macrista Nicolás Mattiauda. “Entre Ríos necesita un cambio y lo vamos a trabajar intensamente hasta el 9 de junio”, aseguró. Fue un discurso breve, como para pasar rápidamente el mal momento y antes de que hubiera datos oficiales.

El contraste con el clima de triunfo en el cual habló Bordet no podría haber sido mayor. “Estamos muy contentos porque estamos teniendo un triunfo que supera los 55 puntos en toda la provincia, que supera los 20 puntos de diferencia. Queremos agradecer a todos los entrerrianos que nos votaron y también los que no nos votaron, porque la democracia se construye juntos”, sostuvo. “Esperábamos una diferencia, pero superó nuestras expectativas que quedáramos a más de 20 puntos hoy. Con Laura estamos trabajando fuertemente para no defraudar las expectativas puestas en nuestra fórmula. Entre Ríos tiene una gran posibilidad de avanzar en lo que tenemos pendiente”, dijo.

“No me comuniqué con Benedetti”, comentó Bordet, y luego dijo no sin picardía: “He recibido un WhatsApp del ministro Frigerio, muy afectuoso”. También recibió vía Twitter los saludos de Sergio Massa y Felipe Solá, entre otros.

Sobre el escenario nacional, Bordet afirmó: “Estos criterios en Entre Ríos tienen que traducirse a nivel nacional para poder generarle a la población la expectativa de que vamos a estar mejor los argentinos”. No obstante, aseguró que no hay todavía una figura nacional definida para ocupar ese lugar. Desde el PJ nacional, conducido por José Luis Gioja, felicitaron a Bordet “por el contundente triunfo obtenido en las PASO. Esto no hace más que confirmar que la unidad del peronismo es el camino y la conformación de un gran frente electoral de oposición al gobierno de Cambiemos”.

La suerte de la gobernación entrerriana se definirá el 9 de junio, además de los intendentes, diputados y senadores provinciales.