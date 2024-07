Cines

BAD BOYS: HASTA LA MUERTE

Con Martin Lawrence y Will Smith. Dir: Adil El Arbi, Bilall Fallah. SAM 16 años

Showcase: Cas: 22.10 hs.

BLACKPINK WORLD TOUR (BORN PINK)

Concierto. ATP

Cinépolis: Sub: 22.30 (solo mié)

Hoyts: Sub: 20.00 hs (desde mié)

Showcase: Sub: 17.15, 19.30 hs (solo mié)

CAMINOS CRUZADOS

Con Mzia Arabuli, Lucas Kankava. Dir: Levan Akin. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.30, 19.50 hs

DEADPOOL & WOLVERINE



Con Hugh Jackman, Ryan Reinolds. Dir: Sawn Levy. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 14.45, 17.20. Sub: 20.00 hs

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.00*, 16.40, 19.30, 22.15 hs; 3D Cas: 14.30*, 17.15, 20.00, 22.45 hs; 2D Cas: 14.15*, 14.45*, 15.40*, 16.15, 17.00, 19.30, 18.30, 19.45, 20.15, 21.30, 22.00, 22.30 hs; 2D Sub: 19.15, 21.45, 23.00 hs (*hasta dom)



Hoyts: DBOX+3D Cas: 13.20, 16.10, 19.00, 21.50, 00.40*; DBOX+2D Cas: 12.00, 14.50, 17.40, 20.30, 22.20 hs; 3D Cas: 11.30, 13.20, 13.35, 14.20, 14.30, 16.10, 16.25, 17.10, 17.20, 19.00, 19.15, 20.00, 20.15, 21.50, 22.10, 22.50, 00.40* hs; 2D Cas: 12.00, 13.50, 14.00, 14.50, 16.40, 16.50, 17.40, 19.30, 19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 22.30, 23.20, 00.10*, 01.10* hs. 2D Sub: 23.05 hs (*hasta sáb)

Nuevo Monumental. 3D Cas: 18.40 hs; 2D Cas: 14.10, 15.10, 15.40, 16.50, 19.30, 20.40, 21.30, 22.10 hs; 2D Sub: 18.20, 21.15 hs.

Showcase: 3D Cas: 13.00, 14.20, 16.20, 17.05, 19.05, 19.50, 21.50 hs. 3D Sub: 22.35 hs 2D Cas: 12.45*, 13.45, 14.00, 15.30, 16.35, 16.50, 18.15, 18.35, 19.20, 21.05, 21.20, 22.05 hs. 2D Sub: 13.15, 14.30, 16.05, 17.15, 18.50, 19.35, 20.00, 21.35, 22.20, 22.45 hs. (*solo sáb y dom)

EL AGRÓNOMO

Con Diego Velázquez, Valeria Lois. Dir: Martín Turnes. ATP (CL).

Cine El Cairo: Hoy, 22.30 hs; Mañana, 20.30 hs

EL ÚLTIMO CONJURO

Con Kanna Hashimoto, Daiki Shigeoka. Dir: Hideo Nakata. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 22.40 hs

INTENSAMENTE 2

Animación. Dir: Kelsey Mann. ATP

Cines del Centro: Cas: 14.45, 17.00, 19.30 hs.

Cinépolis: Cas: 14.30*, 17.00, 19.30 hs (*hasta dom)

Hoyts: Cas: 13.25, 15.45, 18.10, 20.35 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.40 hs

Showcase: Cas: 12.30*, 12.50*, 13.10*, 14.40, 15.05, 15.35, 16.55, 17.20, 17.50, 19.15, 19.55, 21.55 (*solo sáb y dom)

LA CONVERSIÓN

Con Filippo Timi, Fabrizio Gifuni. Dir: Marco Bellocchio. SAM 16 años

Cine El Cairo: Hoy, 18.00 hs

MADE IN ITALY

Con Stefano Accorsi, Kasia Smutnaiak. Dir: Luciano Ligabue. SAM 18 años

Cine El Cairo: Mañana, 18.00 hs

MI VILLANO FAVORITO 4

Animación. Dir: Chris Renaud, Patrick Delage. ATP

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.10, 19.20 hs

Cinépolis: Cas: 14.00*, 15.00*, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30 hs (*hasta dom)

Hoyts: Cas: 12.15, 14.30, 16.45, 19.05 hs

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.20, 18.30 hs.

Showcase. Cas: 12.35*, 13.05, 13.50, 14.50, 15.20, 16.15, 17.10**, 17.40, 18.05, 19.00, 19.25**, 20.10, 21.15, 21.45 hs (*solo sáb y dom) (**no se emite mié)

POR EL PARANÁ: LA DISPUTA POR EL RÍO

Documental. Dir Franco González, Alejo Dirisio. ATP

Cine El Cairo: Hoy, 20.30 hs

TORNADOS

Con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell. Dir: Lee Isaac Chung. SAM 13 años

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 23.00 hs

Nuevo Monumental: 22.00 hs

Showcase: Cas: 14.15, 17.00, 19.45, 22.25 hs

UN LUGAR EN SILENCIO: DÍA UNO

Con Lupita Nyong'o; Joseph Quinn. Dir: Michael Sarnoski. SAM 13 años

Nuevo Monumental: 19.50 hs.

Showcase: Cas: 20.05 hs

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Maverick: Beatles after Beatles. Producción musical de los Beatles en los años 80. Sus éxitos individuales así como los temas más reconocidos. Dom, a las 20.30 hs

Quasimodo. Banda inspirada en el rock británico. Covers de Led Zepellin, The Beatles y temas propios. Mar, 20.30 hs.

The Flesh. Éxitos de la legendaria banda británica Pink Floyd. Show especial con el repertorio del disco The Dark Side of the Moon. Mié, a las 21 hs

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Emanero. Vie 9 ago, a las 21 hs

Nahuel Pennisi. El recital de hoy fue reprogramado para el 26 de octubre, a las 21.

The Beats. Vie 2 ago, a las 21 hs

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Chabuco. Hoy, a las 21 hs.

COMPLEJO FOREST

Brown 3198.

Nonpalidece. Vie 9 ago, a las 22 hs

LA COMEDIA

Mitre 958

Agarrate Catalina. Una de las murgas más reconocidas de los últimos años del carnaval uruguayo presenta un espectáculo adaptado a la realidad sociopolítica latinoamericana. Vie 9 ago, a las 21 hs

Rompete ese free. Competencia de freestyle profesional. Dom, a las 19 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1223.

Niños virtuosos del Cáucaso. Mar, a las 20 hs.

Los Tekis. La banda jujeña presenta Experiencia carnaval. Vie 3 de ago, a las 20.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Adrián Barilari, miembro activo de la banda Rata Blanca, emprende su gira nacional Canciones doradas 2. Hoy, a las 21 hs.

Ligia Piro. Presenta Obras argentinas y latinoamericanas. Vie 16 ago, a las 20 hs

Luna Monti presenta Solita, su primer proyecto solista en voz y guitarra. (Gran Salón). Hoy, a las 21 hs.

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Mejor no decirlo. Un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula, imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero… ¿qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo? Mercedes Morán – Imanol Arias. Dir: Claudio Tolcachir. Sáb 3, a las 19 y 21 hs; Dom 4 ago, a las 18 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Tertawa. Delivery de Humor. Sebastián Almada, José María Listorti, Pachu Peña. Vie 2, a las 21 hs.

Un viaje de película. Espectáculo musical que recorre los grandes éxitos del cine de todos los tiempos. Idea, prod. y dir.: Manuel Cansino. Dom 4 de ago, a las 20.00 hs

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Buzón escénico Kafka. Obra basada en la dramatización de una serie de cartas de Kafka a diferentes personas. Dir: Mauro Lemaire. Hoy, a las 20.30 hs.

Soy Sonia. En el marco del ciclo de unipersonales Una, se presenta la historia de una mujer joven que visita a un hombre en coma. Texto y dir: Gastón Díaz. Actúa: Virginia Pezzutti. Sáb 10 de ago, a las 20.30 hs.

CENTRO DE EXPRESIONES CONTEMPORÁNEAS (CEC)

Paseo de las Artes 310

Las Reinas. Obra de humor y música que cuestiona las contradicciones del poder de una manera absurda. Diana y Daiana, dos monarcas de un remoto reino, tienen dificultades para gobernar y llevar tranquilidad a sus súbditos. La pérdida de un ticket terminará de desestabilizarlas por completo, y será el detonante del surgimiento de un nuevo sistema económico. Sáb 3 ago, a las 20 hs

ESPACIO BRAVO



Catamarca 3624

No descansa nunca. En un barrio demorado -que podría ser nuestro país- hay una escuela flotando entre el pasado y el presente. En el patio ya vacío -que podrían ser nuestras calles- las quejas se han detenido. Las voces y la tarde se fueron, y la noche avanza firme. El silencio dejará dormir a algunos y desvelará a otros. Pero mañana a primera hora sonará el timbre. Hoy, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958

Más comedia. Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, comediantes de stand up que se juntan para hacer un espectáculo de comedia. Sáb 3 ago, a las 20 hs

Sector Privado. En un país donde la realidad parece ficción, no queda otra que hacer ficción de la realidad. +13. Con Pedro Rosemblat y Ofelia Fernández. Dir: Marcos Krivocapich. Hoy, a las 21 hs.

LA ESCALERA

9 de julio 324

Como si pasara un tren. Susana, una madre sobreprotectora y autoritaria. Juan Ignacio, un hijo “especial” fanático de los trenes. Valeria, una adolescente que llega desde la Capital. El amor de una madre a su hijo, los limites, el mundo adolescente, los miedos, los sueños, los deseos, la libertad. Dir: Jesica Blanco. Hoy, a las 21 hs

LA MORADA

San Martín 771.

Agua y Ajo. Una familia santafesina debe enfrentar el abandono del Estado en medio de la enorme inundación. Agobiados pero sin perder el humor, intentan reconstruir su hogar. Dirección y dramaturgia: Mailín Gala Sylvester. Vie 2 y 9 de ago, a las 21 hs

LA NAVE

Laprida 1375

Una magnífica desolación. Obra que intenta reflexionar y cuestionar los mandatos. Finales de los 60. Una pareja recibe una inesperada visita mientras la humanidad se prepara para dar un gran salto. Comedia donde el fanatismo gira alrededor de la órbita lunar. Dir: Leonel Revelli. Sáb de jul, a las 21 hs.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148.

Memorias del Fuego. Creación artística que busca mantener activa la memoria del pueblo argentino que, a más de 40 años de la última dictadura cívico militar, sigue cicatrizando sus heridas. Obra aborda la quema de libros como parte del culturicidio transitado en esa etapa oscura. Dir: Ignacio Chazarreta. Mañana, a las 20 hs.

Ota. Teatro para bebés 2. En el medio de las olas y por el fondo del mar: Ota, la tortuga grandota, busca su casa ¿dónde estará? De 0 a 3 años. Dramaturgia y Dir: Carla Rodríguez. Sáb de jul, a las 16.00 hs.

LA OTRA BARCA

San Lorenzo 3484

La hora del lobo. Un encuentro entre cuatro personas transcurre a la hora en la que acaba la noche y despierta el alba, cuando los insomnes son perseguidos por sus temores más profundos, las máscaras caen y los fantasmas y demonios son más poderosos. Vie de ago, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Noelia Custodio. La comediante presenta Cerdo de Miel su nuevo unipersonal de Stand Up. Dom 11 ago, a las 20 hs