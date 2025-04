Por historia, trascendencia de sus clubes y la sana costumbre de mantenerse como una fuente inagotable de nuevas figuras, el Top 12 de la URBA pone primera para comenzar el nuevo año calendario como uno de los campeonatos con mayor tradición y longevidad del país.

Con más de cien años de vida e instituciones que forjaron su historia a través de los años, el Top 12 de la URBA pone en marcha su edición número 126. Con Alumni como último campeón, luego de vencer el año pasado 20-17 a su clásico rival, Belgrano Athletic, en una final electrizante disputada en La Catedral del rugby, la cancha del CASI.

El rugby de clubes es el motor del rugby argentino. Así se demuestra cada vez que Los Pumas se presentan fuera del país, con sus representantes surgidos de clubes amateurs y una pertenencia que se nota a flor de piel, acentuada en las raíces de los jugadores por los colores de sus camisetas y en los formadores, que sin pedir nada a cambio, los acompañaron desde el inicio de su camino.

Cuatro clubes fundadores tuvo la Unión del Río de La Plata, hoy Unión Argentina de Rugby, que en la primera década se repartieron los principales logros: Lomas Athletic fue el primer campeón, en 1899; Buenos Aires Cricket & Rugby Club, lo siguió, con los logros entre 1900 y 1904 y el de 1908; Atlético del Rosario, obtuvo los títulos de 1905 y 1906, y Belgrano Athletic, que consiguió con su primera conquista en 1907. Todos con una fuerte raíz inglesa, país en dónde se originó este deporte.

El centenario torneo porteño no se disputó en sólo tres ocasiones: en 1916 y 1919, debido a la Primera Guerra Mundial, con el agravante que varios clubes se quedaron sin jugadores ya que muchos de ellos regresaron a Europa para servir a sus países. El último fue más reciente, en el 2020, cuando se suspendieron todas las competencias por la llegada de la pandemia mundial generada por el virus del covid.

Los diferentes clubes que se alzaron con el título a través de los 126 torneos que se disputaron desde su inicio, en 1899, son 16. Por San Isidro acumulan 60 títulos de los 126 campeonatos jugados, y el CASI con 33 de ellos junto al SIC con 27 coronaciones son los equipos más ganadores.

El lanzamiento se realizó en GEBA. Imagen: Prensa URBA





Con un cambio de formato que comenzará a partir del próximo año, el principal torneo de la URBA en el 2026 volverá a contar con 14 equipos y la denominación Top 14 volverá a ser, como en aquel campeonato que dejó de jugarse en el año 2016, para adoptar el formato actual que tendrá este año su última temporada.

El Top 14 tendrá dos nuevos integrantes el año entrante, que saldrán de los clubes surgidos de las dos primeras posiciones del Torneo de Primera “A”, en las 26 fechas que se llevarán a cabo durante este año.

En cambio, el que termine en el último lugar del Top 12 en el actual torneo no descenderá directamente, ya que disputará una permanencia ante el 3°, 4° y 5° de la categoría inferior, la Primera “A”.

El otro dato de color que brindará esta temporada llega desde la ciudad de las Diagonales. Después de nueve años el máximo torneo porteño volverá a contar con tres clubes platenses. En 2016 fue la última vez que compartieron el mismo espacio en la máxima división de la URBA, justamente cuando la integraban 14 clubes: San Luis, fue sexto en el 2024, La Plata RC y Los Tilos, regresan luego de ascender el año pasado.

Otro de los desafíos que tendrán los clubes para esta temporada, como ocurre desde los últimos años, es el de afrontar el primer semestre sin sus principales figuras ya que el rugby profesional de la región “se los lleva” para jugar el Súper Rugby Américas, que este año por primera vez desde que se creó en el 2020 (se llamó SLAR hasta el 2022) tiene tres franquicias argentinas: Pampas con sede en Buenos AIres, Dogos XV con sede en Córdoba, y Tarucas con sede en Tucumán y representando al NOA.

Alumni defenderá el título de campeón que consiguió por séptima vez en su historia. Belgrano Athletic, Newman y el SIC parten un paso detrás, ya que fueron los semifinalistas del 2024. CASI, San Luis, Hindú Club, CUBA, Regatas de Bella Vista, Buenos Aires Cricket & Rugby Club, La Plata RC y Los Tilos componen el grupo selecto del Top 12, que tendrá su inicio este 5 de abril y su fecha cumbre el 1° de noviembre, cuando en el CASI se dispute el cotejo final.

La primera fecha

El sábado 5 de abril, desde las 15.30, se pondrá en marcha a jornada inaugural, de las 22 fechas que compondrá este torneo. Los cuatro primeros equipos se clasificarán para las semifinales, instancias que se jugarán entre el 25 y 26 de octubre. Los ganadores, lo harán una semana después, y definirán quién será el nuevo campeón del torneo porteño.

Los partidos de este sábado: Alumni vs. CUBA, La Plata RC vs. Belgrano Athletic, Buenos Aires CRC vs. CASI, Hindú Club vs. San Luis, Newman vs. Regatas Bella Vista, Los Tilos vs. SIC.