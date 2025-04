La senadora bonaerense Teresa García aseguró que si el gobierno provincial decide desdoblar las próximas elecciones, la expresidenta Cristina Kirchner “será candidata a diputada” en la Legislatura bonaerense.

La advertencia de la presidenta del bloque de senadores provinciales fue un nuevo mensaje dirigido al gobernador Axel Kicillof, quien en su discurso de ayer en el Teatro Argentino de La Plata ratificó su intención de hacer una doble convocatoria para los próximos comicios.

"Si el desdoblamiento se plantea como una cuestión irrefutable, Cristina será candidata provincial", sentenció García ratificando a su vez la versión que circuló en los últimos días acerca de la intención de CFK de estar “dispuesta a jugar” y ser candidata provincial por la Tercera Sección electoral.

Lo que la exmandataria dijo el fin de semana pasado en el encuentro con intendentes en Ezeiza fue “si en la provincia se desdobla, yo voy a ser candidata”, ratificó García, quien interpretó esas palabras como “una definición política y no caprichosa” de parte de la titular del Partido Justicialista (PJ) nacional.

No obstante, dejó la puerta abierta a una salida al frente abierto que el kirchnerismo mantiene con el espacio que se referencia con Kicillof: “Yo no desestimo que se llegue a un feliz término porque me parece que todo el mundo tiene que entrar en razón”, deslizó en diálogo con Futurock.

Lo que la senadora bonaerense dejó claro es que los legisladores que la semana pasada presentaron en la Legislatura un proyecto para que las elecciones en la provincia sean concurrentes “nos vamos a alinear con esta posición”, la de Cristina.

“Está advertido que si hay desdoblamiento Cristina será candidata, listo –insistió-. Me parece que lo que hay que hacer es reiniciar con sensatez las discusiones para que no sea un capricho”.

“Si el desdoblamiento no es conveniente desde la instrumentación de la elección, de su ingeniería, y si no es conveniente desde el punto de vista político, ¿por qué para algunos resulta conveniente? Esto es lo que no logramos entender”, añadió García en alusión a la postura del gobernador Kicillof.

La referente del PJ provincial sostuvo que la candidatura de la expresidenta “no es un capricho de ella para ir a discutir con un puntero del PRO de algún lugar sino para discutir la orientación nacional” de la elección y de la postura del PJ.

García reconoció que si no hay un acuerdo “podría pasar que haya un peronismo no alineado” en las próximas elecciones. Eso sí, aclaró que “no sería la primera vez” que ocurra.

Agregó que el proyecto de ley para que hayan elecciones concurrentes que ella y otros legisladores kirchneristas presentaron tiene que ver con que “la situación en la provincia es muy complicada” porque la organización de dos comicios sería muy “engorroso”.

“Creemos que tiene que ser en unidad pero con un discurso muy fuerte y ordenado respecto de la desgracia que es este gobierno nacional para los bonaerense, pero no todos entienden los mismo y creen que desde una elección local se le puede dar combate al gobierno nacional. Nosotros creemos que no”, cuestionó.

La legisladora admitió que “hay discusiones y charlas” con el sector que responde a Kicillof pero lamentó que “es la primera vez que en la provincia se debate una fórmula o una manera de votar. La provincia siempre votó con la Nación en simultáneo”, señaló.