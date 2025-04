La Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) informó que, desde el 1° de abril, los comercios de la provincia de Buenos Aires aplicaron un aumento del 12% en el precio del pan y de los productos panificados que comercializan. La medida fue adoptada como respuesta a los incrementos sostenidos en el costo de las materias primas, los combustibles, los insumos y los servicios públicos, aseguraron.

Las asociaciones que integran la Cámara señalaron que el incremento obedeció a una situación acumulada durante varios meses. Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo e integrante de la CIPAN, indicó que durante un año no habían modificado los precios, pero que la situación se volvió insostenible por el desfasaje entre costos e ingresos .



Puntualmente, el sector se vio afectado por el aumento de las tarifas de electricidad y gas, junto con la suba en el precio de los combustibles, la harina y elementos básicos --como las levaduras--, necesarios para la elaboración de panificados. Estos aumentos configuraron un combo explosivo, que impactó en toda la cadena productiva.

Los precios no se quedan quietos

"Lamentablemente, no podemos asegurar que no vaya a haber nuevos incrementos en el corto plazo, ya que los precios no dejan de subir. Dicen que la inflación bajó, pero nuestros costos siguen aumentando día a día", agregó el dirigente panadero y subrayó la preocupación por posibles cierres de panaderías y pérdida de fuentes de trabajo.



Según las estimaciones de la CIPAN, el kilo de pan en la Ciudad de Buenos Aires ya superó los 4 mil pesos. En tanto, en el Conurbano bonaerense, los precios oscilaron entre los 2.500 y los 3.300 pesos, aunque el valor final depende de la zona y del volumen de ventas de cada panadería.

El impacto del aumento del pan en el dato de inflación

El aumento en el precio del pan, un elemento básico en la mesa de los argentinos, carga presión sobre el dato de inflación de marzo, que se espera superior a las cifras de meses anteriores.

La consultora LCG destacó en un informe difundido el último fin de semana que el rubro alimentos acumula un aumento del 3,8 por ciento en el tercer mes del año. Este escenario complica los objetivos del gobierno, que apunta a que la inflación mensual quede más cerca de 2 por ciento.

En febrero, la inflación había sido del 2,4 por ciento, según informó el Indec. La cifra reflejó un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al primer mes del año. Así, la suba acumulada en el primer bimestre es del 4,7 por ciento, mientras que en el último año suma un 66,9 por ciento.