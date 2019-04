Cerca de las dos de la mañana, con más del 94 por ciento de las mesas escrutadas, el gobernador Gustavo Bordet, cabeza de una alianza que reunió a todos los sectores del peronismo, podía mostrar una victoria que no figuraba ni en los pronósticos más optimistas del más optimista de sus compañeros. El Frente Creer Entre Ríos alcanzaba el 58 por ciento de los votos ante un módico 34 por ciento del opositor Cambiemos, encabezado por Atilio Benedetti.

Unas horas antes, con los primeros resultados que ya mostraban una tendencia irreversible, Bordet se presentó en el Centro Provincial de Convenciones, el bunker oficialista, donde además de agradecer su voto a los más de 350 mil entrerrianos que lo apoyaron, aprovechó para dejar un mensaje de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Cada elección tiene sus particularidades –matizó--, pero esto que ocurrió hay también habla a las claras que hay una propuesta que se está gestando a nivel nacional. Que estos criterios de unidad que se vieron en San Juan, que se vienen dando en Entre Ríos. tienen que producirse también en el orden nacional para poder generar en la población una expectativa y poder generar una esperanza de estar mejor todos los argentinos”.

Después de seis derrotas continuadas de los candidatos del Presidente en todas las elecciones provinciales en lo que va del año, el mensaje al peronismo y al resto de la oposición parece evidente, por lo menos para Bordet. Si van juntos, pueden ganar hasta en primera vuelta.

“Quiero felicitar a todas las entrerrianas y entrerrianos por haber concurrido a votar casi el 80 por ciento del padrón, que es un porcentaje mucho más alto que en las últimas elecciones y eso nos pone muy contentos”, había comenzado Bordet. “Estamos muy contentos porque estamos teniendo un triunfo que supera los 55 puntos en toda la provincia, por más de 20 puntos”, resaltó. “Esperábamos una diferencia, pero la expectativa que teníamos fue superada, y esto nos genera una gran responsabilidad de cara a la sociedad, porque son muchos los entrerrianos que creen en esta propuesta y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, por eso con Laura (Stratta, la candidata a vicegobernadora) estamos trabajando fuertemente para no defraudar estas expectativas puestas en nuestra formula y creemos que Entre Ríos hoy tiene una gran posibilidad de avanzar en lo que todavía tenemos pendiente”, planteó en el virtual lanzamiento de la parte decisiva de la campaña. “En el camino a las elecciones generales seguiremos trabajando en nuestra propuesta, de la misma manera, con una campaña limpia donde no tuvimos ningún tipo de agravios para nuestros ocasionales oponentes”.

En relación con la unidad del peronismo alcanzada trabajosamente, destacó que “tuvimos el criterio de unir no solo al peronismo sino a un frente con once partidos políticos a los cuales también quiero felicitar y agradecer por formar este frente justicialista Creer Entre Ríos, donde obviamente podemos tener matices y diferencias, pero más allá de ellas fue mucho más importante ponernos de acuerdo en los ejes centrales de la propuesta, tener la grandeza para poder construir este frente. Algo que pudimos lograr porque no fue un acuerdo de dirigentes sino que fue un acuerdo consolidado y que se ha visto hoy reflejado en este resultado electoral”.