Los docentes se movilizaron en La Plata para reclamar por miles de maestros que no cobraron sus salarios. ”A varios miles de compañeros no les depositaron los sueldos. Hicimos acciones distritales y una parte comenzó a cobrar el viernes, pero queda todavía una deuda importante”, denunció Silvia Almazán, secretaria adjunta del sindicato. Los manifestantes marcharon hasta la subsecretaría de Recursos Humanos de la Dirección de Escuelas, a la que llevaron la documentación reunida. Una vez ahí, lograron ser recibidos y para entregar el reclamo y ahora permanecen esperando que les den una fecha de cobro.

“No nos vamos a ir hasta garantizar el salario de todos. Hay compañeras que no cobraron un solo peso y están muy angustiadas porque son jefas de familia o tienen al marido desocupado. Las irregularidades en las liquidaciones son variadas: hay suplentes que con continuidad a las que no reconocen, compañeros que ingresaron a un cargo en este ciclo lectivo y que a esta fecha no percibieron su sueldo, cuando otros años a esta altura sí lo habían hecho”.

Elisa Semino agregó que los docentes deberían haber cobrado el 5 abril. “Ante un primer reclamo nos dijeron que cobrarían el 12, el viernes pasado, pero la mayoría no cobró. La ineficiencia de Recursos Humanos es impresionante”.