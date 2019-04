Para la precandidata a gobernadora por el peronismo santafesino, María Eugenia Bielsa, es “imprescindible” la unidad del peronismo a nivel nacional “pero sin exclusiones” y cuestionó a “quienes hablan de unidad excluyendo a la Cristina Fernández de Kirchner”. “Lo que hay hoy en Santa Fe no es socialismo, es antiperonismo”, agregó en referencia al oficialismo provincial y cuestionó duramente al gobernador Miguel Lifschitz “por estar más preocupado por la interna nuestra y elegir contrincante que por los muertos de todos los días en la provincia”. Bielsa también se diferenció de su adversario en al interna del PJ, Omar Perotti, a quien cuestionó su apoyo en el Senado a las leyes impulsadas por Mauricio Macri.

“Es indispensable que trabajemos todos por la unidad. Que sea una unidad verdadera, no con exclusión. Cuando algunos hablan de la unidad excluyendo a la ex Presidenta, me parece que hay un gran error en varios sentidos. Primero, fue nuestra última presidenta, en lo personal puedo decir que comparto el 80 por ciento de las políticas públicas que se llevaron adelante en ese periodo, y porque los números en la política también definen y es la que mayor intención de votos tiene. Lo importante es construir una unidad con consenso y aceptando la legitimidad que todos tienen”, sostuvo Bielsa sobre la unidad del peronismo a nivel nacional en una entrevista concedida al programa “Una nueva aventura” de la AM750.

Pero Bielsa cargó contra la política del oficialista Frente Progresista santafesino. “Esto no es socialismo es antiperonismo. Ni está vinculado a lo más débil, a lo más vulnerable. A veces hablan con (Sergio) Massa, a veces con (Roberto) Lavagna en busca de lo que llaman tercer o cuarto camino”, sostuvo sobre experiencia socialista santafesina, que calificó como “conservadora” y de la que solo rescató la primera experiencia al frente de la intendencia de Rosario de Héctor Cavallero, ahora encolumnado con la precandidatura de la ex vicegobernadora de Jorge Obeid.

“Por acción u omisión son cómplices de una situación muy grave en Santa Fe que tiene que ver con seguridad y penetración del narcotráfico”, sostuvo Bielsa y agregó: “no quiero estigmatizar a Rosario expresiones más duras. Pero todo empezó alrededor de 2010 con advertencias del gobierno nacional. Si hubieran escuchado la situación hoy sería distinta”.

También cargó contra las declaraciones de Lifschitz cuando dijo que “creo que claramente hay dos candidatos con chances de ganar la provincia de Santa Fe, uno el candidato del Frente Progresista, o sea el de ellos, (Antonio) Bonfatti, y el otro el candidato del Partido Justicialista, o sea Omar Perotti”. “Nos preocupa que se meta de lleno en la interna del PJ, que como son abiertas y obligatorias cualquier ciudadano puede opinar allí. Y que él elija con quien debe competir Bonfatti”, agregó.

“Pone un manto de sospecha sobre la connivencia que puede haber entre el PS y el representante del PJ, Perotti. Si yo fuera Perotti hubiera salido a aclarar que a los peronistas no nos gusta que diga el gobernador del PS quién va a ser su contrincante luego de las PASO”, sentenció la precandidata y sostuvo que en su lista “están los que no sienten representados por el acuerdo de cúpulas entre el kirchnerismo y el espacio de Perotti”, aunque dijo que “no puedo dar cuenta si fue una decisión de Cristina o de dirigentes de mi provincia que históricamente han pensado que para el peronismo es mejor perder que ganar y que tienen acuerdos con el PS”.

De todas maneras, Bielsa insistió en que “a Cristina hay que protegerla de estas cosas. Porque inmediatamente se gana o se pierde una provincia y todos los ojos están puestos sobre Cristina y sobre Macri” y que la ex presidente “tiene un montón de cosas que ocuparse, especialmente de la mirada nacional”.